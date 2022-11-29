Через права діаспори на Закарпатті: Угорщина продовжить блокувати Україну в НАТО, — Сіярто

За словами міністра закордонних справ Угорщини, Будапешт багато років тому дав зрозуміти, що не сприятиме проведенню засідання комітету Україна – НАТО доти, доки не вирішиться питання з угорською громадою в країні.

Related video

Угорщина має намір і надалі блокувати зближення України та НАТО, якщо Київ не поверне права закарпатським угорцям у країні. Про це у Facebook написав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Коментуючи статтю у Financial Times, де йдеться про те, що Будапешт перешкодив проведенню офіційного засідання комітету Україна – НАТО в Румунії, Сіярто підтвердив, що це правда.

"У цьому немає нічого нового й дивовижного. Ми багато років тому дали зрозуміти, що поки Україна не поверне права закарпатських угорців, ми не сприятимемо скликанню цього органу", — наголосив він.

Як зазначив глава МЗС Угорщини, це питання Будапешт не порушував із початку повномасштабної війни в Україні та не збирається це робити. Однак це питання знову буде на порядку денному, як тільки настане мир, додав Сіярто.

Права закарпатських угорців в Україні: позиція Угорщини

Відносини між Києвом і Будапештом загострилися у 2017 році, коли Верховна Рада ухвалила закон про освіту. Угорці заявили, що нове законодавство обмежує права національної меншини в Закарпатській області. Тоді ж МЗС країни почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У листопаді 2020 року Служба безпеки України провела обшуки в одній із організацій на Закарпатті за підозрою в сепаратизмі та пропаганді так званої "Великої Угорщини". Це сталося після того, як у Сюртівській об'єднаній територіальній громаді місцевий голова разом із новообраними депутатами виконали гімн Угорщини. Глава громади Арпад Пушкар, який переобрався на посаду втретє, до цього неодноразово робив неоднозначні заяви.

Раніше Фокус розповідав, що 29-30 листопада в столиці Румунії Бухаресті проходить зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, де, серед іншого, обговорюється ситуація в Україні. Проте глава МЗС України Дмитро Кулеба потрапити на офіційну сесію не зміг через позицію Угорщини з цього питання.

Представник МЗС України Олег Ніколенко, зі свого боку, повідомив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг скликає окрему зустріч глави МЗС за участю України, щоб обійти угорське блокування.