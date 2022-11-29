Украина станет членом НАТО после окончания войны с РФ, –Столтенберг

По словам генсека Йенса Столтенберга, поддержка суверенной Украины в войне с Российской Федерацией стала сегодня одной из первоочередных задач для НАТО.

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Украина сможет стать полноправным членом НАТО после того, как на ее территории завершаться боевые действия. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на встрече министров стран НАТО в Бухаресте во вторник, 29 ноября.

"После окончания боевых действий Украина сможет стать членом НАТО", – сказал Столтенберг во время своего выступления.

Генсек Альянса также добавил, что страны-члены НАТО сейчас сосредоточились на поддержке Украины как суверенного государства в войне с Россией. Альянс считает эту задачу на сегодня первоочередной.

Кроме того Столтенберг озвучил намерения организации расширять свое присутствие по всей Восточной Европе: от Черного моря и до стран Балтии.

"Мы создали новые боевые группы, в том числе ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба, а американские ракеты Patriot повышают обороноспособность", – подчеркнул генсек.

По его словам, такие действия посылают четкий сигнал ВС РФ о том, что "НАТО здесь".

Заседание глав дипведомств стран НАТО: что известно

Мероприятие в этом году проходит в Бухаресте с 28 по 30 ноября.

Центральный вопрос встречи — практические шаги по оказанию помощи Украине. Также участники обсудят реализацию новой стратегической концепции НАТО, вызовы со стороны КНР, энергетическая безопасность, защита важнейшей инфраструктуры и усилия НАТО по наращиванию потенциала и укреплению устойчивости в Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии.

Ранее Фокус писал о том, что Венгрия блокирует участие Украины в заседаниях НАТО. Из-за этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на официальную сессию попасть не смог из-за вето Будапешта.

Также мы информировали своих читателей о том, что Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО. В ходе визита в Украине премьер-министр Бельгии Александр де Кро поблагодарил наш народ за борьбу за демократию и открытое общество.