Україна стане членом НАТО після закінчення війни з РФ, – Столтенберг

За словами генсека Єнса Столтенберга, підтримка суверенної України у війні з Російською Федерацією стала сьогодні одним з першочергових завдань для НАТО.

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Україна зможе стати повноправним членом НАТО після завершення бойових дій на її території. Таку заяву зробив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів країн НАТО у Бухаресті у вівторок, 29 листопада.

"Після закінчення бойових дій Україна зможе стати членом НАТО", — сказав Столтенберг під час свого виступу.

Генсек Альянсу також додав, що країни-члени НАТО наразі зосередилися на підтримці України як суверенної держави у війні з Росією. Альянс вважає це завдання на сьогодні першочерговим.

Крім того, Столтенберг озвучив наміри організації розширювати свою присутність по всій Східній Європі: від Чорного моря і до країн Балтії.

"Ми створили нові бойові групи, зокрема ту, яку очолює Франція тут, у Румунії. Винищувачі з Канади також допомагають забезпечити безпеку вашого неба, а американські ракети Patriot підвищують обороноздатність", — наголосив генсек.

За його словами, такі дії надсилають чіткий сигнал ЗС РФ про те, що НАТО тут.

Засідання глав дипвідомств країн НАТО: що відомо

Захід цього року відбувається у Бухаресті з 28 по 30 листопада.

Центральне питання зустрічі — практичні кроки щодо надання допомоги Україні. Також учасники обговорять реалізацію нової стратегічної концепції НАТО, виклики з боку КНР, енергетичну безпеку, захист найважливішої інфраструктури та зусилля НАТО щодо нарощування потенціалу та зміцнення стійкості у Боснії та Герцеговині, Грузії та Молдові.

Раніше Фокус писав про те, що Угорщина блокує участь України у засіданнях НАТО. Через це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на офіційну сесію потрапити не зміг через вето Будапешта.

Також ми інформували своїх читачів про те, що Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС та НАТО. Під час візиту в Україну прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро подякував нашому народу за боротьбу за демократію та відкрите суспільство.