Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в ЄС і НАТО (фото)

Під час візиту в Україну прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо подякував нашому народу за боротьбу за демократію та відкрите суспільство.

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Сьогодні, 26 листопада, у Києві президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо підписали спільну декларацію про підтримку руху України до членства в ЄС і НАТО. Про це УНН повідомили в Офісі президента.

"Я дякую Бельгії та пану прем'єр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ підтверджує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в Європейському союзі та в НАТО. Ми обов'язково досягнемо цього важливого для нас результату", — сказав під час підписання декларації президент України.

[ + – ] Володимир Зеленський та Александер де Кроо зустрілися у Києві Фото: Офис президента

Зі свого боку, Александер де Кроо зазначив, що для нього велика честь перебувати в Україні та підтвердити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

"Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні воєнні часи. Ви демонструєте всьому світу, за що варто боротися: за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою одне до одного та засуджують безглузде насильство", — наголосив прем'єр-міністр.

А український президент подякував також і за військову допомогу та попросив про її розширення. Також він подякував Бельгії за допомогу в розмінуванні українських територій.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили широке коло питань міждержавної взаємодії, оборонну підтримку, а також посилення санкцій проти Росії за терор і дестабілізацію глобальних відносин.

"Ми цінуємо, що Бельгія є лідером за обсягом заморожених російських активів — понад 50 мільярдів євро. Важливо, щоб активи держави-терориста були спрямовані на компенсацію збитків від його терору. Потрібно зробити все для того, щоб це сталося якнайшвидше", — наголосив Зеленський.

Фото: Офис президента

[ + – ] Володимир Зеленський та Александер де Кроо зустрілися у Києві Фото: Офис президента

Як зазначив Де Кроо, в умовах, коли Росія почала знищувати цивільну інфраструктуру, позбавляючи населення України електро- та водопостачання, необхідно продовжувати підтримувати українців, оскільки на нас чекає надзвичайно складна зима.

"Ми поставляємо генератори, надаємо допомогу вашим школам і лікарням. І сподіваємося, що це додасть вам впевненості у ці складні часи", — сказав він.

Прем'єр-міністр Бельгії також наголосив, що його країна охоче підтримала найважливішу ініціативу Президента України Grain from Ukraine.

"Ця ініціатива дозволяє запобігти можливим проблемам продовольства в окремих африканських країнах. Крім того, це підтримує українську економіку в цей складний період", — підкреслив Александер де Кроо.

Володимир Зеленський зазначив, що візит бельгійського прем'єр-міністра відбувається у день, коли наша держава вшановує пам'ять мільйонів українців, які стали жертвами Голодомору 1932-1933 років.

"І тоді, і зараз геноцидна політика Кремля щодо наших громадян, суспільства, держави спрямована на тотальне підкорення і знищення народу України. Але зараз російська геноцидна політика вийшла за межі нашої держави, нашого континенту та загрожує мільйонам людей у ​​багатьох країнах світу. Росія зробила все, щоб продовольча криза, спровокована блокадою українських портів і війною проти нашої держави, стала надзвичайно гострим для багатьох країн світу", — зазначив президент України під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Александером де Кроо.

"Україна завжди була і залишиться гарантом світової продовольчої безпеки, і навіть у таких жорстких умовах війни українське лідерство працює заради глобальної стабільності", — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, поки прем'єр-міністр Бельгії зустрічався з українським президентом у Києві, ЗС РФ обстріляли житловий сектор у Дніпрі. Постраждали семеро людей.