Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО (фото)

В ходе визита в Украине премьер-министр Бельгии Александр де Кро поблагодарил наш народ за борьбу за демократию и открытое общество.

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Сегодня, 26 ноября в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кроо подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины к членству в ЕС и НАТО. Об этом сообщили в Офисе президента.

"Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском союзе и в НАТО. Мы обязательно добьемся этого важного для нас результата", — сказал во время подписания декларации президент Украины.

[ + – ] Владимир Зеленский и Александр Де Кроо встретились в Киеве Фото: Офис президента

Со своей стороны Александр Де Кро отметил, что для него большая честь находиться в Украине и подтвердить свою поддержку нашему государству и его гражданам.

"Хочу поблагодарить вас и каждого украинца от имени народа Бельгии за ваше лидерство в эти очень сложные военные времена. Вы демонстрируете всему миру, за что следует бороться: за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу и осуждают бессмысленное насилие", – подчеркнул премьер-министр.

А украинский президент поблагодарил также и за военную помощь и попросил о ее расширении. Также он поблагодарил Бельгию за помощь в разминировании украинских территорий.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия, оборонную поддержку, а также ужесточение санкций против России за террор и дестабилизацию глобальных отношений.

"Мы ценим, что Бельгия является лидером по объему замороженных российских активов – более 50 миллиардов евро. Важно, чтобы активы государства-террориста были направлены на компенсацию ущерба от его террора. Нужно сделать все для того, чтобы это произошло как можно быстрее", – отметил Зеленский.

Фото: Офис президента

[ + – ] Владимир Зеленский и Александр Де Кроо встретились в Киеве Фото: Офис президента

Как отметил Де Кроо, в условиях, когда Россия начала уничтожать гражданскую инфраструктуру, лишая население Украины электро- и водоснабжения, необходимо продолжать поддерживать украинцев, поскольку нас ожидает чрезвычайно сложная зима.

"Мы поставляем генераторы, оказываем помощь вашим школам и больницам. И надеемся, что это придаст вам уверенности в эти сложные времена", – сказал он.

Премьер-министр Бельгии также отметил, что его страна охотно поддержала важнейшую инициативу Президента Украины Grain from Ukraine.

"Эта инициатива позволяет предотвратить возможные проблемы с продовольствием в отдельных африканских странах. Кроме того, это поддерживает украинскую экономику в этот сложный период", – подчеркнул Александр Де Кроо.

Владимир Зеленский отметил, что визит бельгийского премьер-министра проходит в день, когда наше государство чтит память миллионов украинцев, ставших жертвами Голодомора 1932-1933 годов.

"И тогда, и сейчас геноцидная политика Кремля в отношении наших граждан, общества, государства направлена ​​на тотальное покорение и уничтожение народа Украины. Но сейчас российская геноцидная политика вышла за рамки нашего государства, нашего континента и угрожает миллионам людей во многих странах мира. Россия сделала все, чтобы продовольственный кризис, спровоцированный блокадой украинских портов и войной против нашего государства, стал чрезвычайно острым для многих стран мира", – отметил президент Украины во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Александром Де Кроо.

"Украина всегда была и останется гарантом мировой продовольственной безопасности, и даже в столь жестких условиях войны украинское лидерство работает ради глобальной стабильности", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, пока премьер-министр Бельгии встречался с украинским президентом в Киеве, ВС РФ обстреляли жилой сектор в Днепре. Пострадали семь человек.