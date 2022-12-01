Усі 30 країн НАТО підтверджують, що Україна буде членом Альянсу, — Стефанішина (відео)

За словами чиновниці, Київ розраховує, що країни-учасниці Альянсу розглянуть заявку України про вступ на саміті в Литві у липні 2023 року.

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Усі 30 країн-членів НАТО погоджуються з необхідністю вступу України у військово-політичний блок. Про це в четвер, 1 грудня, під час свого виступу на Київському безпековому форумі заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Як каже Стефанішина, всі країни-члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відчинені.

"Жодна з країн-членів Альянсу не відповіла Україні "ні". Фактично всі 30 країн НАТО сьогодні — і це вже офіційна позиція за результатами зустрічі в Бухаресті [йдеться про зустріч глав міністерств закордонних справ країн-членів НАТО в столиці Румунії 29-30 листопада] — підтверджують, що Україна буде членом НАТО, що заявку України буде офіційно розглянуто. Це те, на що ми не розраховували", — прокоментувала віцепрем'єрка.

Зараз першочергове завдання для Києва — "матеріалізувати це рішення" в межах саміту Альянсу в липні 2023 року, наголошує Стефанішина.

Чиновниця також додала, що наразі альтернативи Північноатлантичному Альянсу в контексті питань безпеки у світі не існує.

За її словами, рішення звернутися до НАТО з проханням прийняти Україну як члена приймалося не для того, щоб виграти війну з Росією, а загалом заради безпечного майбутнього країни.

"Це стратегічне рішення на повоєнний час", — уточнила вона.

Як каже Стефанішина, союзники сьогодні не мають військових інструментів, які вони можуть надати Україні.

"Проте НАТО залишається великим тригером для Російської Федерації", — резюмувала вона.

Нагадаємо, Угорщина з 2017 року блокує участь України в засіданнях НАТО. Через це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не зміг потрапити на офіційну сесію на зустрічі Альянсу в Бухаресті.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, зі свого боку, наголосив, що Будапешт і надалі блокуватиме Україну в НАТО через незакрите питання з діаспорою на Закарпатті.