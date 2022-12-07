Україна може отримати "афганські" мільярди від НАТО, – Politico

В Альянсі заморозили фонд для підтримки афганської армії після захоплення талібами. На рахунках перебуває близько 3,4 млрд. Частково чи повністю їх можуть передати нашій країні.

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Країни НАТО можуть ухвалити рішення про передачу Україні близько 3,4 млрд. доларів, які призначалися для підтримки національної армії Афганістану. Про це повідомляє Politico з посиланням на західних осіб, знайомих із обговоренням.

В Альянсі існує трастовий фонд підтримки національної армії Афганістану, який існував для передачі екіпірування та навчання військових. Київ запросив НАТО розглянути питання про передачу частини з 3,4 млрд доларів на допомогу в боротьбі з РФ.

Зазначається, що в Альянсі немає жодних серйозних перешкод для ухвалення такого рішення. Особливо якщо враховувати, що окремі країни стикаються із напруженістю всередині держав щодо подальшої допомоги Україні. У короткостроковій перспективі кошти з Афганістану можуть надати допомогу Україні.

Фонд заморозили після виведення Західних сил з Афганістану. В Альянсі працювали над тим, щоб гроші повернули назад до країн або перевели в інші програми. Кожна країна має вирішити, як керувати грошима. Вказується, що частина держав готова розглянути питання часткової чи повної передачі грошей Україні.

Офіційні особи Україні не коментували інформацію журналістів, а в НАТО заявили, що розглядається питання про повернення коштів у країни-донори.

Про готовність передавати частину або всі кошти з афганського фонду в Україну вже заявила Литва та Нідерланди. Інші країни заявили, що незалежно від долі грошей цільового фонду, вони зобов'язуються робити свій внесок в Україну.

Нагадаємо, Стефанішина заявила, що всі 30 країн НАТО підтверджують, що Україна буде членом Альянсу.

Раніше НАТО пообіцяло надавати Україні більше зброї, оскільки перемога Путіна буде небезпекою для всього світу.