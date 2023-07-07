Війна і ринок праці: що відбувається із зарплатами і чи варто українцям сподіватися на краще

Український ринок праці продовжує поступово відновлюватися від шоку війни. Так, наприклад, у НБУ фіксують стабільний попит на робочу силу і навіть підвищення зарплат.

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В Україні за підсумками червня 2023 року збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату, свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України (НБУ).

"Зростання кількості вакансій свідчило про посилення попиту на робочу силу. Це частково пояснюється сезонним пожвавленням у будівництві та сільському господарстві", — сказано в огляді.

В Україні зберігається тенденція підвищення попиту на робочу силу. Фото: НБУ

При цьому на ринку праці ситуація залишалася стабільною: роботодавці продовжують активно шукати нових працівників, також не спостерігається скорочення в кількості вакансій. Водночас частка непрацюючих громадян скоротилася порівняно з початком 2023 року.

На ринку праці в Україні зберігається стабільна ситуація, кількість вакансій зростає Фото: НБУ

"Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних і кваліфікаційних), пов'язаних, зокрема, з досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат", — наголошують у НБУ.

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За словами HR-директорки Work.ua Ольги Тарасевич, зараз у ТОП-10 найзатребуваніших посад залишаються фахівці, які займаються обслуговуванням клієнтів, торгівлею, фінансами — практично за всіма посадами у 2023 році відбувається зростання зарплат.

Найвідчутніше підвищився оклад у:

бухгалтерів — на 21%;

офіціантів на 50%;

кухарів — на 33%;

охоронців — на 33%.

У лідерах за розміром винагороди залишаються водії, проте їхня зарплата за рік не змінилася — у середньому 22 тис. грн.

Тарасевич зазначає, що на тлі масштабної міграції українців через війну дефіцит на робочу силу в Україні збережеться, а конкуренція за працівників посилиться. Це штовхатиме зарплати вгору. У Work.ua очікують зростання середньої зарплати до 18 тис. грн на кінець року.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді підрахували розмір середньої зарплати українців у 2023 році. За даними держструктури, у березні цей показник був на рівні 13 423 гривень і продовжує збільшуватися.

Також нагадаємо, що українці розповіли, як сильно повномасштабна війна з Росією вплинула на доходи.