Зводять кінці з кінцями: українці зізналися, як війна з РФ ударила по їхнім доходам

Українці оцінили добробут своїх сімей та розповіли, як змінилися їхні доходи після того, як російська армія розпочала повномасштабне вторгнення до країни у лютому 2022 року.

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Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спровокувало серйозне скорочення доходів наших громадян на тлі закриття підприємств та кризи на ринку праці. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, які було опубліковано 24 березня 2023 року.

Зазначається, що в процесі опитування 21% українців зізналися, що їхні доходи значно зменшилися, а 32% зазначили, що почали заробляти трохи менше. Ще 36% респондентів відповіли, що їхні доходи залишилися на колишньому рівні, 5% — що дещо зросли, і 1% — що значно зросли.

При цьому порівняно з серединою 2021 року збільшилася частка українців, які:

вважають, що зводять кінці з кінцями, тобто грошей їм не вистачає навіть на потрібні продукти: з 9% у червні 2021 року до 14% у березні-лютому 2023 року;

кажуть, що їм вистачає грошей лише на харчування та придбання необхідних недорогих речей: з 38% до 42%.

Водночас з 44% до 34% зменшилася кількість громадян, які під час опитування відповідали: "загалом на життя вистачає, але купівля дорогих речей, наприклад, меблів, холодильника чи телевізорів, викликає труднощі".

Втім, не сильно змінилася сукупна частка українців, які вважають, що вони продовжують жити забезпечено, але не можуть дозволити собі деякі покупки, наприклад:

квартири;

автомобіля.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів.

Що відбувається із зарплатами українців на початку 2023 року

Зокрема, за інформацією Work.ua, протягом минулого року середня зарплата по Україні була незмінною та становила 15 тис. грн. Зміни розпочалися у лютому 2023 року, коли вперше з початку повномасштабного вторгнення зарплата зросла на 1 тис. грн і зараз становить 16 тис. грн.

"Кількість пропозицій роботи поступово зростає, зараз у нас близько 70 тис. вакансій, що становить 70% від рівня, який був до повномасштабного вторгнення, — коментують експерти Work.ua. — Громадянам стає легше знаходити роботу, дедалі більше людей працевлаштовуються, відповідно, конкуренція претендентів знижується і очікується, що середня зарплата у 2023 році продовжить зростати”.

Слід додати, що згідно з опитуванням, яке в Work.ua провели наприкінці 2022 року, більшість роботодавців планують підвищення зарплат від 8% до 30% протягом 2023 року.

Нагадаємо, раніше Фокус розпитав компанії, якою є політика великого бізнесу щодо виплати винагороди персоналу під час російського повномасштабного вторгнення.

Ще Фокус писав, яка під час повномасштабної війни ситуація та зарплати в експортоорієнтованому українському IT-секторі.