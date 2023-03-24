Сводят концы с концами: украинцы признались, как война с РФ ударила по их доходам

Украинцы оценили благосостояние своих семей и рассказали, как изменились их доходы после того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в страну в феврале 2022 года.

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Полномасштабное вторжение РФ в Украину спровоцировало серьезное сокращение доходов наших граждан на фоне закрытия предприятий и кризиса на рынке труда. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, которые были опубликованы 24 марта 2023 года.

Отмечается, что в ходе опроса 21% украинцев признались, что их доходы значительно уменьшились, а 32% отметили, что начали зарабатывать немного меньше. Еще 36% респондентов ответили, что их доходы остались на прежнем уровне, 5% — что они несколько выросли, и 1% — что значительно выросли.

При этом, по сравнению с серединой 2021 года, увеличилась доля украинцев, которые:

считают, что сводят концы с концами, то есть денег им не хватает даже на необходимые продукты: с 9% в июне 2021 года до 14% в марте-феврале 2023 года);

говорят, что им хватает денег только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей: с 38% до 42%.

Вместе с тем с 44% до 34% уменьшилось количество граждан, которые в ходе опроса отвечали: "в целом на жизнь хватает, но покупка дорогих вещей, например мебели, холодильника или телевизор, вызывает затруднения".

Впрочем, не сильно изменилась совокупная доля украинцев, которые считают, что они продолжают жить обеспечено, но не могут позволить себе некоторые покупки, например:

квартиры;

автомобиля.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов.

Что происходит с зарплатами украинцев в начале 2023 года

В частности, по информации Work.ua, в течение прошлого года средняя зарплата по Украине была неизменной и составляла 15 тыс. грн. Перемены начались в феврале 2023, когда впервые с начала полномасштабного вторжения зарплата выросла на 1 тыс. грн и сейчас составляет 16 тыс. грн.

"Количество предложений работы постепенно растет, сейчас у нас около 70 тыс. вакансий, что составляет 70% от уровня, который был до полномасштабного вторжения, — комментируют эксперты Work.ua. — Гражданам становится легче находить работу, все больше людей трудоустраиваются, соответственно, конкуренция соискателей снижается и ожидается, что средняя зарплата в 2023 году продолжит расти".

Следует добавить, что согласно опросу, который в Work.ua провели в конце 2022 года, большинство работодателей планирует повышение зарплат от 8% до 30% в течение 2023 года.

Напомним, ранее Фокус расспросил компании, какова политика крупного бизнеса относительно выплаты вознаграждения персоналу во время российского полномасштабного вторжения.

Еще Фокус писал, какова во время полномасштабной войны ситуация и зарплаты в экспортоориентированном украинском IT-секторе.