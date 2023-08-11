Работать в Киеве: кого сейчас ищут работодатели и сколько готовы платить
Рынок труда в Украине продолжает восстанавливаться от шока из-за полномасштабного вторжения России. Рассказываем, какая сейчас ситуация с работой в Киеве и кого ищут работодатели.
Полномасштабная война с Россией спровоцировала массовый выезд украинцев за границу. Из-за оттока специалистов в некоторых регионах страны возникла критическая нехватка рабочих рук в отдельных сферах. Так, в Киеве работодатели активно ищут учителей, врачей, полицейских и не только, сообщили в Киевском городском центре занятости в ответ на информационный запрос издания "Комментарии.UA".
Кого ищут работодатели в Киеве?
Отмечается, что сейчас работодатели активно нуждаются в работниках торговли и услуг (21%), среди которых востребованы:
- продавцы продовольственных товаров;
- продавцы-консультанты;
- повара;
- социальные работники;
- полицейские патрульной службы;
- охранники;
- помощники воспитателей.
Кроме того, в столице ищут:
- учителей общеобразовательных учреждений;
- фармацевтов;
- врачей общей практики-семейных врачей;
- воспитателей учреждений дошкольного образования;
- инженеров;
- практических психологов и экономистов.
Также в Киеве есть высокий спрос на квалифицированных работников с инструментом и оборудованием.Важно
Актуальными остаются и простейшие професии. Например, работодатели ищут работников по комплексной уборке домов, уборщиков служебных помещений, дворников, укладчиков-упаковщиков, грузчиков, уборщиков территорий, подсобных рабочих.
Среди рабочих по обслуживанию оборудования работу предлагают:
- водителям автотранспортных средств;
- трактористам;
- водителям трамваев;
- токарям;
- машинистам железнодорожно-строительных машин;
- асфальтобетонщикам;
- фрезеровщикам;
- машинистам насосных установок;
- операторам станков с программным управлением.
Что с зарплатами?
По информации Киевского городского центра занятости, средняя заработная плата в вакансиях по состоянию на 1 июня 2023 года составляла почти 15 тысяч гривен.
Самые высокие выплаты были:
- в сфере информации и телекоммуникаций — 29,6 тысяч гривен;
- в государственном управлении и обороне — 28,6 тысяч гривен;
- в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 15,5 тысяч гривен;
- на предприятиях перерабатывающей промышленности — 14,7 тысяч гривен;
- в сфере транспорта — 14,6 тысяч гривен.
Напомним, в начале июля 2023 года Национальный банк опубликовал исследование, в котором выяснилось, что работодатели продолжают активно искать новых работников, также не наблюдается сокращение в количестве вакансий. При этом доля неработающих граждан сократилась по сравнению с началом 2023 года.