Працювати в Києві: кого зараз шукають роботодавці та скільки готові платити
Ринок праці в Україні продовжує відновлюватися від шоку через повномасштабне вторгнення Росії. Розповідаємо, яка зараз ситуація з роботою в Києві та кого шукають роботодавці.
Повномасштабна війна з Росією спровокувала масовий виїзд українців за кордон. Через відтік фахівців у деяких регіонах країни виникла критична нестача робочих рук в окремих сферах. Так, у Києві роботодавці активно шукають вчителів, лікарів, поліцейських і не тільки, повідомили в Київському міському центрі зайнятості у відповідь на інформаційний запит видання "Коментарі.UA".
Кого шукають роботодавці в Києві?
Зазначається, що наразі роботодавці активно потребують працівників торгівлі та послуг (21%), серед яких затребувані:
- продавці продовольчих товарів;
- продавці-консультанти;
- кухарі;
- соціальні працівники;
- поліцейські патрульної служби;
- охоронці;
- помічники вихователів.
Крім того, у столиці шукають:
- вчителів загальноосвітніх закладів;
- фармацевтів;
- лікарів загальної практики-сімейних лікарів;
- вихователів закладів дошкільної освіти;
- інженерів;
- практичних психологів та економістів.
Також у Києві є високий попит на кваліфікованих працівників з інструментом та обладнанням.Важливо
Актуальними залишаються і найпростіші професії. Наприклад, роботодавці шукають працівників із комплексного прибирання будинків, прибиральників службових приміщень, двірників, укладальників-пакувальників, вантажників, прибиральників територій, підсобних робітників.
Серед робітників з обслуговування обладнання роботу пропонують:
- водіям автотранспортних засобів;
- трактористам;
- водіям трамваїв;
- токарям;
- машиністам залізнично-будівельних машин;
- асфальтобетонщикам;
- фрезерувальникам;
- машиністам насосних установок;
- операторам верстатів із програмним керуванням.
Що із зарплатами?
За інформацією Київського міського центру зайнятості, середня заробітна плата у вакансіях станом на 1 червня 2023 року становила майже 15 тисяч гривень .
Найвищі виплати були:
- у сфері інформації та телекомунікацій — 29,6 тисяч гривень;
- у державному управлінні та обороні — 28,6 тисяч гривень;
- у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря — 15,5 тисяч гривень;
- на підприємствах переробної промисловості — 14,7 тисяч гривень;
- у сфері транспорту — 14,6 тисяч гривень.
Нагадаємо, на початку липня 2023 року Національний банк опублікував дослідження, в якому з'ясувалося, що роботодавці продовжують активно шукати нових працівників, також не спостерігається скорочення в кількості вакансій. Водночас частка непрацюючих громадян скоротилася порівняно з початком 2023 року.