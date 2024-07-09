Українці мають заплатити податки за свої квартири: які терміни

Якщо прострочити сплату податку за нерухомість, то до суми буде додано штраф.

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Українцям, у яких є нерухомість значної площі, до 1 липня необхідно було отримати повідомлення про податкові платежі за нерухомість. Сплачувати податки повинні тільки ті, у кого житло перевищує 60 квадратних метрів (квартири) або 120 квадратних метрів (будинки). Термін для сплати становить 60 днів. Про це повідомили в Державній податковій службі.

Розмір податку залежить від площі нерухомості та мінімальної зарплати. Місцева влада визначає ставку податку, який наповнює місцеві бюджети. Згідно з податковим кодексом, податок не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен додатковий квадратний метр площі понад встановлений ліміт.

У 2024 році податок нараховується на основі даних за звітний 2023 рік. Ставка податку визначається з урахуванням мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року в розмірі 6700 гривень. Максимальна ставка податку за квадратний метр не може перевищувати 100,5 гривень (6700 × 5%).

Згідно з повідомленням Державної податкової служби, податок на майно нараховується тільки власникам житла, площа якого перевищує встановлені норми. Наприклад, норма для квартири становить 60 квадратних метрів, а для будинку — 120 квадратних метрів.

Загальна площа житла враховується для розрахунку податків, а не тільки житлова площа. Крім того, якщо квартира належить кільком власникам (наприклад, подружжю), то податкова норма застосовується до кожного з них індивідуально. Наприклад, якщо загальна площа квартири становить 100 квадратних метрів, але її розділено порівну між чоловіком і дружиною, вони оподатковуватимуться тільки в разі, якщо їхня частка перевищує встановлену норму (наприклад, 60 квадратних метрів на кожного).

Якщо прострочити сплату строком до 30 днів, то до суми податку буде додано штраф у розмірі 10% від нарахованої суми податку. Якщо оплату податку прострочено більш ніж на 30 днів, штраф становитиме вже 20%.

Нагадаємо, що МВФ очікує, що Нацбанк розробить стратегію валютної лібералізації та курсової гнучкості й узгодить її з фондом, і така стратегія Нацбанком уже розроблена.

Раніше повідомлялося, що банки активно реагували на зниження облікової ставки. а середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася до 14,2% річних.