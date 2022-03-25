Ввезти авто без акциза и пошлины. Какие новые налоговые изменения принял парламент

В законе, который ВРУ приняла 24 марта, — освобождение от налога на недвижимость, отмена НДС для любого импорта и беспошлинный ввоз любого транспорта в Украину.

Верховная Рада Украины 24 марта приняла в целом законопроект №7190 или так называемую таможенную реформу. "За" проголосовали 353 народных депутата, сообщил Ярослав Железняк из фракции "Голос".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Цель закона — обеспечить эффективную и бесперебойную работу экономики в военный период, говорится в пояснительной записке.

"Украина как государство идет ва-банк. Потому что в нынешних условиях экономику нужно как-то оживлять. Мне кажется, что в краткосрочной перспективе это хороший стимул для того, чтобы насытить экономику товарами. В долгосрочной перспективе это будет вредно для внутреннего производства и экономики вообще", — охарактеризовал законопроект эксперт CASE Ukraine по правовым вопросам Андрей Саварец в комментарии Фокусу.

Суть налоговых изменений изложила народный депутат "Европейской Солидарности", представительница профильного комитета Нина Южанина на своей странице в Facebook. Фокус спросил экспертов о том, какие из нововведений Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период военного положения" — самые важные для бизнеса.

НДС останется в прошлом — на период войны

Согласно нововведениям, на период военного положения приостановят, а не аннулируют регистрацию плательщиков НДС, которые выберут особенности налогообложения единым налогом третьей группы 2% от оборота.

"Это означает приостановку всех прав и обязанностей плательщиков НДС, в том числе формирование ими налогового кредита", поясняет Нина Южанина.

Важно

Налоги отменяются. Какие льготы предлагает бизнесу принятый законопроект № 7137-д

Старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай говорит, что новый закон почти гарантированно свернет систему НДС. По его словам, предыдущий дизайн системы налогообложения НДС побудил бы перейти на упрощенку без НДС сервисный бизнес, предоставляющий услуги: "Ясно, что они действительно очень сильно пострадали от войны и было бы логично снизить их налоговую нагрузку, дать им работать".

Однако до принятия законопроекта №7190 многим все еще было бы выгодно платить НДС.

"В первую очередь на упрощенку не перешли бы ритейлеры, которые работают с импортом — они оставались бы на НДС. Соответственно, те, кто поставляет товары для ритейла, они по цепочке тоже не имели бы стимула переходить на упрощенку. Если не вдаваться в детали, то в таком случае им пришлось бы немного доплачивать, чтобы за счет своей маржи компенсировать налоговую нагрузку", — объяснил Гайдай.

Новый закон практически полностью убирает импортный НДС. Экономист считает, что в таких условиях можно ожидать, что почти весь оставшийся в Украине бизнес будет мотивирован (по крайней мере, на время) перейти на упрощенную систему налогообложения.

Минимум преград на таможне: импорту дали дорогу

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал таможенную реформу в своем обращении в ночь на 19 марта.

"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлины, все таможенные платежи. Цель абсолютно ясна – чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставки товаров. Они необходимы именно сейчас", — сказал Зеленский.

Юрий Гайдай признает — законопроект достигнет этой цели: "Упрощение будет очень существенным. Упрощаются все таможенные формальности. Можно ожидать значительного ускорения прохождения товаров через границу".

Андрей Саварец уточняет: "По сути, законопроект означает отмену всех налогов на импорт, почти бесконтрольный ввоз товаров. Есть единственный предохранитель (это хорошо, что он остался) – постановление с перечнем товаров критического импорта. Нельзя будет просто купить валюту, перевезти за границу за товары, не входящие в этот список".

Можно теперь также ввозить автомобили без уплаты таможенных сборов.

"С 1 апреля 2022 года на период действия военного положения ввоз физическими лицами на таможенную территорию Украины автомобилей, мотоциклов, автобусов, грузовых автомобилей и прицепов будет освобождаться от НДС, акцизного налога и пошлин", — сообщила депутат Нина Южанина.

Местные налоги: что такое налоговая децентрализация

Народные депутаты дали право органам местного самоуправления устанавливать местные налоги и сборы по упрощенной процедуре — а значит, без обсуждения и обнародования решения, уточнила Нина Южанина.

Юрий Гайдай называет это решение еще одним шагом к децентрализации: "То есть органы местного самоуправления смогут не только уменьшать, но и увеличивать ставки. Это логично, потому что мы уменьшаем налоговую нагрузку на бизнес — а в регионах, не затронутых войной, экономика работает. Местные власти теоретически могут принимать более хорошие решения по налоговой нагрузке".

По его словам, в относительно мирных регионах в военное время возможно увеличение налогов, чтобы поддержать ВСУ и терроборону на местах.

Ни НДС, ни пошлин: что теперь с госбюджетом

На данный момент сложно моделировать, сколько денег недополучит госбюджет вследствие принятия законопроекта №7190, говорит Юрий Гайдай.

"Сейчас нет достоверных данных о том, какие секторы экономики насколько просели. Очевидно, это существенный спад — наверное, сейчас экономика сожмется где-то вдвое. Раньше самым большим источником поступлений в бюджет были ЕСВ и НДФЛ, это где-то 35% всех налоговых поступлений, на втором месте — НДС и акцизы, особенно импортный НДС. Понятно, что здесь поступления практически не будет", — прогнозирует Гайдай.

Он предполагает, что власть хочет максимально снизить налоговую и административную нагрузку на бизнес — и полагаться на внешнюю финансовую помощь.

Важно

Процентная помощь. Кто и сколько выделяет валютных кредитов Украине во время войны

Андрей Саварец подчеркивает, что отсутствие таможенных поступлений будет заметно.

"Таможенные платежи составляли 35% доходной части именно налоговых поступлений, иногда доходило до 40%. Выходит, теперь этих поступлений не будет", — констатирует Саварец. Он считает, что на протяжении месяца-двух такой режим можно выдерживать.

"Отказаться от таможенных платежей на долгий срок — это значит отказаться от миллиардов. Сколько у нас было таможенных платежей в прошлом году? 40 млрд. грн. Это при работающей экономике. Конечно, сейчас было бы меньше, а некоторые предприятия, возможно, и прекратили бы свою деятельность, чтобы не платить. В любом случае, в долгосрочной перспективе отказаться от миллиардов — это очень больно для украинской экономики", — признает Саварец.

По его словам, в таких условиях госбюджету нужны компенсаторы — но о них пока речь не идет. Вернее, такими компенсаторами пока стали кредиты и гранты от международных организаций и банков, которыми Минфин закрывает потребности расходной части госбюджета.

"При любых условиях в ближайшие месяцы бюджет будет наполняться значительной частью за счет кредитов. Других источников нет", — отметил исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.