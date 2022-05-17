Минус 8,5 млрд гривен: в ГПСУ рассказали о потерях Украины из-за нулевой растаможки авто
По информации нардепа Ярослава Железняка, с начала действия льготного периода на ввоз авто, в Украину ввезли 76,5 тысячи машин.
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С начала действия льготных условий на ввоз импортных автомобилей (с 9 апреля) по состоянию на 15 мая в Украину было завезено 76,5 тысячи автомобилей. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале, опубликовав данные Госпогранслужбы Украины.
При этом, общая сумма льготы за таможенные платежи составила 8,5 миллиардов гривен. Именно столько средств мог получить государственный бюджет Украины при действии старых тарифов на импорт автомобилей.
В среднем, на оформление одного импортного автомобиля теперь понадобится 45 минут. Наиболее продуктивным днем импорта автомобилей было 10 мая: тогда на территорию Украины было ввезено 4817 авто.
Напомним, что закон о бесплатной растаможке импортных автомобилей подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 8 апреля 2022 года. На время военного положения НДС и ввозная пошлина на автомобили и другой импорт отменяются для физических лиц и плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп. Кроме того, физические лица при ввозе транспорта не будут платить еще и акциз. При этом, отсутствуют ограничения на дальнейшую перепродажу и количество автомобилей.
19 апреля на западных границах Украины была зафиксирована огромная очередь из автомобилей, которые граждане начали привозить из европейских стран. Наибольшее скопление б/у авто на еврономерах было замечено на украинско-польской границе — в пунктах пропуска "Краковец — Корчова", "Рава-Русская — Хребенное" и "Шегини — Медика".