Минус 8,5 млрд гривен: в ГПСУ рассказали о потерях Украины из-за нулевой растаможки авто

По информации нардепа Ярослава Железняка, с начала действия льготного периода на ввоз авто, в Украину ввезли 76,5 тысячи машин.

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С начала действия льготных условий на ввоз импортных автомобилей (с 9 апреля) по состоянию на 15 мая в Украину было завезено 76,5 тысячи автомобилей. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк у себя в Telegram-канале, опубликовав данные Госпогранслужбы Украины.

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При этом, общая сумма льготы за таможенные платежи составила 8,5 миллиардов гривен. Именно столько средств мог получить государственный бюджет Украины при действии старых тарифов на импорт автомобилей.

В среднем, на оформление одного импортного автомобиля теперь понадобится 45 минут. Наиболее продуктивным днем импорта автомобилей было 10 мая: тогда на территорию Украины было ввезено 4817 авто.

Напомним, что закон о бесплатной растаможке импортных автомобилей подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 8 апреля 2022 года. На время военного положения НДС и ввозная пошлина на автомобили и другой импорт отменяются для физических лиц и плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп. Кроме того, физические лица при ввозе транспорта не будут платить еще и акциз. При этом, отсутствуют ограничения на дальнейшую перепродажу и количество автомобилей.

19 апреля на западных границах Украины была зафиксирована огромная очередь из автомобилей, которые граждане начали привозить из европейских стран. Наибольшее скопление б/у авто на еврономерах было замечено на украинско-польской границе — в пунктах пропуска "Краковец — Корчова", "Рава-Русская — Хребенное" и "Шегини — Медика".