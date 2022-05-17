Мінус 8,5 млрд гривень: у ДПСУ розповіли про втрати України через нульове розмитнення авто

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, з початку дії пільгового періоду на ввезення авто в Україну ввезли 76,5 тисяч машин.

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З початку дії пільгових умов на ввезення імпортних автомобілів (з 9 квітня) станом на 15 травня в Україну завезено 76,5 тисяч автомобілів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у себе в Telegram-каналі, опублікувавши дані Держприкордонслужби України.

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Водночас загальна сума пільг за митні платежі склала 8,5 мільярда гривень. Саме стільки коштів міг отримати державний бюджет України за дії старих тарифів на імпорт автомобілів.

В середньому на оформлення одного імпортного автомобіля тепер знадобиться 45 хвилин. Найпродуктивнішим днем імпорту автомобілів було 10 травня: тоді на територію України завезли 4817 авто.

Нагадаємо, що закон про безплатне розмитнення імпортних автомобілів підписав президент України Володимир Зеленський 8 квітня 2022 року. На час воєнного стану ПДВ та ввізне мито на автомобілі та інший імпорт скасовуються для фізичних осіб та платників єдиного податку 1, 2 та 3 груп. Крім того, фізичні особи під час ввезення транспорту не платитимуть ще й акциз. Водночас відсутні обмеження на подальший перепродаж і кількість автомобілів.

19 квітня на західних кордонах України зафіксовано величезну чергу з автомобілів, які громадяни почали привозити з європейських країн. Найбільше скупчення авто на єврономерах помічено на українсько-польському кордоні — у пунктах пропуску "Краковець — Корчова", "Рава-Руська — Хребенне" та "Шегині — Медика".