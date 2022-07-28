Проценты не положены. В каком случае вкладчику не светит процентный доход по депозиту

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Основным законом, регулирующим размещение вкладов физических лиц в банках, является Гражданский кодекс Украины. Данным законом урегулированы вопросы формы договора банковского вклада, порядка и размера процентов на банковский вклад, внесение денежных средств на счет вкладчика другим лицом, заключение такого договора в пользу третьего лица.

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Гражданским законодательством Украины определены два вида банковского вклада:

вклад по требованию – когда договор заключается на условиях выдачи вклада по первому требованию; срочный вклад – на условиях возврата вклада по истечению установленного договором срока.

14 мая 2015 Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях возврата срочных депозитов" и постановлением Правления НБУ "О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами" от 12.08. 2015 г. № 520 была отменена обязанность банка возвращать срочный вклад по первому требованию вкладчика – физического лица.

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То есть, ранее по договору банковского вклада, независимо от его вида, банк был обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме вкладов, оформленных юридическими лицами на других условиях возврата, установленных договором.

Сегодня по договору банковского срочного вклада банк обязан выдать вклад и начисленные проценты по этому вкладу только после истечения срока, что указан в договоре банковского вклада. Возврат вкладчику банковского срочного вклада и начисленных процентов по этому вкладу по его требованию до окончания срока или до наступления других обстоятельств, определенных договором, возможен исключительно в случаях, если это предусмотрено условиями договора банковского срочного вклада.

[ + – ] Условия вклада детально прописаны в договоре, и там же есть пункт о возможности досрочного получения средств при размещении срочного депозита Фото: Pexels

Более подробно порядок размещения вкладов физических лиц в банках урегулирован Положением о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций, утвержденным Постановлением Правления НБУ от 03.12.2003 № 516.

Согласно п. 1.9 Положения о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций, утвержденного Постановлением Правления НБУ от 03.12.2003 г. № 516, банки должны устанавливать основные условия привлечения банковского вклада (депозита) соответствующего вида. Указанные условия должны быть обнародованы банком путем размещения соответствующей информации в учреждении банка в общедоступном для вкладчиков месте и официальном сайте банка в сети Интернет. Эта информация может дополнительно размещаться банком в средствах массовой информации.

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Существенные условия договора банковского вклада перечислены в Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков – резидентов и нерезидентов, утвержденной Постановлением Правления НБУ от 12.11.2003 года (в редакции Постановления Правления НБУ от 0190). 56).

В договоре банковского вклада обязательно указываются:

вид банковского вклада; сумма, вносимая или перечисляемая на депозитный счет; срок хранения средств (по срочному вкладу); размер и порядок уплаты процентов или дохода в другой форме, условия пересмотра их размера, ответственность сторон; другие условия по согласованию сторон.

Согласно ч. 2 ст. 638 ГК Украины, договор является заключенным, если стороны достигли согласия по всем существенным условиям договора.

Таким образом, если при подписании договора банковского вклада не будет указано хотя бы одно из вышеперечисленных обязательных условий, то такой договор не будет считаться заключенным и, соответственно, не будет создавать последствия для сторон.

Ранее вкладчики могли потребовать досрочный возврат любого размещенного вклада, а сейчас - только такого, где в условиях договора есть возможность досрочного расторжения и получения денег до окончания срока

Как уже было отмечено выше, 14 мая 2015 Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий возврата срочных депозитов" и Постановлением Правления НБУ от 12.08.2015 № 520 была отменена обязанность банка возвращать срочный вклад по первым требованиям вкладчика – физического лица.

То есть, по условиям действующего законодательства, досрочный возврат вкладчику банковского срочного вклада и начисленных процентов по этому вкладу возможен, если это предусмотрено условиями договора банковского срочного вклада. Если такое условие отсутствует, то возможность досрочного возврата вкладчику банковского срочного вклада возможна только в случае расторжения договора с согласия сторон, опять же, если иное не установлено договором или законом, согласно ст. 651 ГК Украины.

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Судебная практика относительно возврата вклада и соответствующих процентов достаточно широка, однако стороны в таких спорах апеллируют условиями договора, в которых банки, как правило, достаточно детально регулируют порядок досрочного возврата вклада. Например, одним из договоров была урегулирована возможность досрочного расторжения договора банковского вклада по требованию вкладчика. Однако от даты такого расторжения зависела возможность возврата вместе с вкладом процентов по нему, в частности, если требование вкладчика расторгнуть договор направляется в банк менее чем за 6 месяцев с даты оформления вклада, возврату подлежит только сумма вклада (Постановление Верховного Суда от 29.06.2022 года по делу №201/12075/14-ц).