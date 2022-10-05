С новым курсом: сможет ли новый глава НБУ повлиять на курс гривны

НБУ покидает Кирилл Шевченко, который возглавлял ведомство более двух лет. Новый глава Нацбанка может изменить подходы к монетарной и валютной политике.

Related video

Среди кандидатур, которые могли бы возглавить НБУ после ухода нынешнего главы Кирилла Шевченко, эксперты называют почетного президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, банкира (экс-главу "Райффайзен Банка Аваль") Владимира Лавренчука. Однако большинство экспертов все же склонны к мысли, что пост перейдет Андрею Пышному – экс-главе правления Ощадбанка. Об этом пишет Фокус в новой статье "Не оправдал надежд. Почему ушел глава НБУ Кирилл Шевченко и что теперь будет с гривной".

Практически сразу же после объявления Шевченко об отставке появились сообщения о том, что нового главу парламент назначит уже даже на этой неделе. Народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале отметил, что новым главой правления НБУ станет экс-топ-менеджер Ощадбанка. "Новым Главой НБУ станет Андрей Пышный. Его кандидатуру внесут сразу после голосования отставки господина Шевченко в ближайшее время. Назначение состоится тоже уже на этой неделе. Подсказка: в день голосования бюджета в первом чтении", — написал Ярослав Железняк.

Так или иначе, кто бы ни стал новым главой НБУ, ему (ей) точно придется провести ротацию внутри Нацбанка – каждый глава ведомства всегда сам назначает своих замов и руководителей ключевых подразделений. А вот, будет ли пересмотрена политика НБУ в направлении монетарной и валютной сфер, пока однозначных данных нет.

"Думаю, что конца войны изменений существенных не будет, хотя могут быть определенные изменения в отдельных направлениях в зависимости от того, кто станет новым председателем, например – более активная "печать" денег, финансирование дефицита бюджета, или, например, более активная борьба и прикрытие определенных точек утечки валюты из системы, которые известны и регулятору, и всему рынку, или более активная позиция в вопросе банков, где собственниками являются подсанкционные лица, и речь о целом ряде банков, хотя это, скорее, должно быть в первую очередь политическое решение на уровне всей страны, чего до сих пор не сделано на восьмой месяц активной фазы войны", — говорит аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

По его мнению, говоря о валютном курсе, есть вероятность, что до конца войны не будет изменений в политике в этом направлении. "Новый глава может, наоборот, даже быть более консервативным с точки зрения репрайсинга курса, то есть, ослабления курса к более реальному из-за политических рисков для себя", — считает Угляница.

[ + – ] Андрей Пышный считается наиболее вероятной кандидатурой на пост главы НБУ

Руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин говорит, что сейчас действующая валютная политика показывает свою эффективность. "Ее изменение можно отодвинуть, пока не изменятся условия. Тем не менее, нельзя исключать перспективы еще одного сдвига фиксированного курса межбанка в случае выхода наличного рынка в баланс", — говорит Андрей Шевчишин.

Важно

Получить свое. Почему в банках дефицит долларов и как забрать валюту со счета

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз уверен, что кардинальных решений от нового главы НБУ в ближайшее время ждать не стоит. "Из решений по монетарной политике единственное, что может измениться, это подход к формированию курса, возвращение к плавающему курсу. Но даже это вряд ли произойдет до конца года", — отмечает эксперт. По мнению Дубогрыза, смена руководства в Нацбанке вряд ли приведет к каким-либо изменениям в договоренностях Украины с МВФ.

Как сообщалось, глава НБУ Кирилл Шевченко подал заявление об отставке, а эксперты считают, что это решение продиктовано желанием Офиса президента поменять руководителя центробанка.

Напомним, Национальный банк Украины принял целый ряд новых правил, которые должны помочь банкам ликвидировать дефицит наличной валюты в кассах.

Важно

Доллар в дефиците: как забрать валюту со своего счета в Украине

Как ранее писал Фокус, рост наличного курса в Украине до отметки 43-44 UAH/USD связан с ограниченными возможностями сбалансированного спроса, стремлением граждан перевести наличную гривну, что у них есть, в доллары, а также с опасениями относительно усиления военных действий и продолжения активной фазы войны не только до конца года, но и далее в 2023 году.