Доллар в дефиците: как забрать валюту со своего счета в Украине

В Украине действуют ограничения на получение валюты со счетов в размере эквивалента 100 тыс. грн. в день. Некоторые банки нарушают правило, выдавая со счета значительно меньшие суммы.

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Отправить на счет в иностранной валюте в Украине граждане могут суммы без ограничений. Хотя в банках и напоминают, что финмониторинг банка обязательно проверит суммы выше порога 400 тыс. грн. (в эквиваленте) – понадобятся документы об источниках происхождения средств. Другое дело – забрать валюту с собственного валютного счета. Здесь действуют ограничения по сумме – не более эквивалента 100 тыс. грн. в день. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Получить свое. Почему в банках дефицит долларов и как забрать валюту со счета".

"Клиент сможет получить сумму наличных средств с учетом действующих ограничений согласно Постановлению НБУ №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения" от 24.02.2022 года", — напомнил Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка. То есть, согласно действующим нормам, утвержденным НБУ, чтобы забрать депозит в долларах на сумму, например, 35 тысяч долларов, нужно будет посетить банк 15 раз. Иными словами, каждый рабочий день приходить в отделение за частью вклада, и через три недели "миссия" будет выполнена – все средства окажутся на руках у клиента.

В банках также напоминают, что желательно заказывать наличные для выдачи суммы вклада заранее – за несколько дней до посещения отделения. Особенно, если речь идет о досрочном закрытии вклада.

На многих форумах в Интернете клиенты разных украинских банков жалуются, что не могут забрать валюту со своих счетов: им либо говорят, что пока валюты нет, и в лучшем случае выдают суммы не в размере установленного НБУ лимита (эквивалент 100 тыс. грн.), а в 3-4 раза меньше. Есть и случаи, когда банк откровенно рекомендует клиенту перевести средства в гривну – то есть, отказаться от получения долларов в пользу осуществления банком перевода суммы вклада на гривневый счет клиента.

Банк обязан выдать клиенту в день не менее эквивалента 100 тыс. грн. Однако это возможно только при наличии валюты в кассе банка.

"Формальных ограничений на снятие наличной валюты в пределах эквивалента 100 тыс. грн. в день не существует. Но, учитывая дефицит банкнот иностранной валюты в Украине, не так давно по рынку активно курсировала информация, что клиентам часто не удается получить наличную валюту в любой момент. Стандартного правила здесь нет: если в кассе банка есть наличные доллары или евро, он выдаст нужную сумму", — объясняет Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

По ее словам, дефицит наличной валюты, в основном, связан именно с долларами, а с другими валютами такой проблемы в Украине не наблюдается. "Что касается других валют, то здесь большой проблемы нет и не было. Об этом свидетельствует очень слабый спрос на евро со стороны банков на наличных аукционах НБУ. В последние два аукциона регулятор продавал всего по 20 млн евро из предложенных 100 млн. Британские фунты и злотые вообще не пользуются спросом. Основной иностранной валютой для украинцев остается американский доллар", — рассказала Фокусу Анна Золотько.

Напомним, НБУ удвоил ежемесячный лимит на покупку населением безналичной валюты в банках с последующим размещением на депозите — теперь он составляет 100 тыс. грн. в эквиваленте.

Как сообщал Фокус, согласно прогнозу Группы ICU, экономика Украины в 2023 году будет медленно восстанавливаться, а девальвация гривны продолжится. Это означает постепенный рост курса доллара до уровня 45 UAH/USD.