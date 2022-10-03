Долар у дефіциті: як забрати валюту зі свого рахунку в Україні

В Україні діють обмеження на одержання валюти з рахунків у розмірі еквівалента 100 тис. грн в день. Деякі банки порушують правило, видаючи з рахунку значно менші суми.

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Надіслати рахунок в іноземній валюті в Україні громадяни можуть суми без обмежень. Хоча в банках і нагадують, що фінмоніторинг банку обов'язково перевірить суми вищі за поріг 400 тис. грн (в еквіваленті) — знадобляться документи про джерела походження коштів. Інша річ — забрати валюту із власного валютного рахунку. Тут діють обмеження за сумою — не більше ніж еквівалент 100 тис. грн в день. Про це йдеться у новій статті Фокусу "Отримати своє. Чому у банках дефіцит доларів і як забрати валюту з рахунку".

"Клієнт зможе отримати суму готівки з урахуванням чинних обмежень згідно з Постановою НБУ №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" від 24.02.2022 року", — нагадав Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку. Тобто, згідно з чинними нормами, затвердженими НБУ, щоб забрати депозит у доларах на суму, наприклад, 35 тисяч доларів, потрібно буде відвідати банк 15 разів. Інакше кажучи, кожен робочий день приходити у відділення за частиною вкладу, і через три тижні "місія" буде виконана — всі кошти будуть на руках клієнта.

У банках також нагадують, що бажано замовляти готівку для видачі суми вкладу наперед — за кілька днів до відвідин відділення. Особливо якщо йдеться про дострокове закриття вкладу.

На багатьох форумах в інтернеті клієнти різних українських банків скаржаться, що не можуть забрати валюту зі своїх рахунків: їм або кажуть, що поки валюти немає, і в кращому разі видають суми не в розмірі встановленого НБУ ліміту (еквівалент 100 тис. грн), а в 3-4 рази менше. Є й випадки, коли банк відверто рекомендує клієнту переказати кошти у гривню — тобто відмовитися від отримання доларів на користь здійснення банком переказу суми вкладу на гривневий рахунок клієнта.

Банк зобов'язаний видати клієнту на день не менше ніж еквівалент 100 тис. грн. Однак це можливо лише за наявності валюти у касі банку.

"Формальних обмежень на зняття готівкової валюти в межах еквівалента 100 тис. грн на день не існує. Але з огляду на дефіцит банкнот іноземної валюти в Україні нещодавно активно курсувала інформація, що клієнтам часто не вдається отримати готівкову валюту в будь-який момент. Стандартного правила тут немає: якщо в касі банку є готівкові долари або євро, він видасть потрібну суму", — пояснює Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

За її словами, дефіцит готівкової валюти переважно пов'язаний саме з доларами, а з іншими валютами такої проблеми в Україні не спостерігається. "Що стосується інших валют, то тут великої проблеми немає і не було. Про це свідчить дуже слабкий попит на євро з боку банків на готівкових аукціонах НБУ. В останні два аукціони регулятор продавав лише по 20 млн євро із запропонованих 100 млн. Британські фунти і злоті взагалі не мають попиту. Основною іноземною валютою для українців залишається американський долар”, — розповіла Фокусу Ганна Золотько.

Нагадаємо, НБУ подвоїв щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти у банках з подальшим розміщенням на депозиті — тепер він становить 100 тис. грн в еквіваленті.

Як повідомляв Фокус, згідно з прогнозом Групи ICU, економіка України у 2023 році повільно відновлюватиметься, а девальвація гривні продовжиться. Це означає поступове зростання курсу долара до рівня 45 UAH/USD.