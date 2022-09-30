Валюти стане більше: Нацбанк запровадив низку важливих умов

Національний банк України ухвалив кілька нових правил, які допоможуть переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову.

Related video

Нацбанк України подвоїв щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти в банках із подальшим розміщенням на депозиті — тепер він становить 100 тис. грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба банку.

Ці зміни дозволять додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову. Цьому сприятиме наближений до офіційного курс, за яким банки здійснюють продаж безготівкової валюти, та більша зручність і безпека таких операцій щодо готівки.

Громадяни можуть придбати в банках валюту обсягом 100 тис. грн в еквіваленті з її подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.

Крім того, Нацбанк дозволив підприємствам переказувати кошти на рахунки своїх підрозділів і філій за кордоном за умов одночасного дотримання низки умов, зокрема:

такі перекази дозволені лише для утримання відповідних філій чи підрозділів;

щомісячний обсяг переказів не повинен перевищувати четвертої частини загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів;

перекази повинні проводитися за рахунок власної іноземної валюти, що є у бізнесу.

Також було запроваджено нові підстави для завершення валютного нагляду за дотриманням граничних термінів розрахунків щодо операцій з імпорту продукції, яка ввозиться в Україну як гуманітарна допомога. НБУ визначив перелік документів, які дозволяють банкам завершити валютний нагляд за імпортними операціями:

декларація на перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

документи, що підтверджують передавання або отримання імпортної гуманітарної допомоги її одержувачем.

Раніше стало відомо, що з 5 жовтня в Україні знову запрацює заборона на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов.

Також Фокус писав, що в банках відправити вільні гривневі кошти на депозит банки пропонують фізособам зі ставкою 4-15% річних.