Валюти стане більше: Нацбанк запровадив низку важливих умов
Національний банк України ухвалив кілька нових правил, які допоможуть переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову.
Нацбанк України подвоїв щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової валюти в банках із подальшим розміщенням на депозиті — тепер він становить 100 тис. грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба банку.
Ці зміни дозволять додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову. Цьому сприятиме наближений до офіційного курс, за яким банки здійснюють продаж безготівкової валюти, та більша зручність і безпека таких операцій щодо готівки.
Громадяни можуть придбати в банках валюту обсягом 100 тис. грн в еквіваленті з її подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.
Крім того, Нацбанк дозволив підприємствам переказувати кошти на рахунки своїх підрозділів і філій за кордоном за умов одночасного дотримання низки умов, зокрема:
- такі перекази дозволені лише для утримання відповідних філій чи підрозділів;
- щомісячний обсяг переказів не повинен перевищувати четвертої частини загальної суми коштів, яку бізнес переказав у 2021 році за кордон для утримання його підрозділів;
- перекази повинні проводитися за рахунок власної іноземної валюти, що є у бізнесу.
Також було запроваджено нові підстави для завершення валютного нагляду за дотриманням граничних термінів розрахунків щодо операцій з імпорту продукції, яка ввозиться в Україну як гуманітарна допомога. НБУ визначив перелік документів, які дозволяють банкам завершити валютний нагляд за імпортними операціями:
- декларація на перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;
- документи, що підтверджують передавання або отримання імпортної гуманітарної допомоги її одержувачем.
Раніше стало відомо, що з 5 жовтня в Україні знову запрацює заборона на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов.
Також Фокус писав, що в банках відправити вільні гривневі кошти на депозит банки пропонують фізособам зі ставкою 4-15% річних.