Валюты станет больше: Нацбанк ввел ряд важных условий

Национальный банк Украины принял несколько новых правил, которые помогут переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную.

Related video

Нацбанк Украины удвоил ежемесячный лимит на покупку населением безналичной валюты в банках с последующим размещением на депозите — теперь он составляет 100 тыс. грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Эти изменения позволят дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную. Этому будет способствовать приближенный к официальному курс, по которому банки осуществляют продажу безналичной валюты, и большее удобство и безопасность таких операций относительно наличных.

Граждане могут приобрести в банках валюту объемом 100 тыс. грн в эквиваленте с ее дальнейшим размещением на безотзывный депозит от трех месяцев. Указанные нормы НБУ зафиксировал в постановлении №211 от 29 сентября 2022 года.

Кроме того, Нацбанк разрешил предприятиям переводить средства на счета своих подразделений и филиалов за рубежом при одновременном соблюдении ряда условий, в частности:

такие переводы разрешены только для содержания соответствующих филиалов или подразделений;

ежемесячный объем переводов не должен превышать четвертой части общей суммы средств, которую бизнес перевел в 2021 году за границу для содержания его подразделений;

переводы должны производиться за счет имеющейся у бизнеса собственной иностранной валюты.

Также были введены новые основания для завершения валютного надзора за соблюдением предельных сроков расчетов по операциям по импорту продукции, ввозимой в Украину как гуманитарная помощь. НБУ определил перечень документов, позволяющих банкам завершить валютный надзор за импортными операциями:

декларация на перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью;

документы, подтверждающие передачу или получение ввезенной гуманитарной помощи ее получателем.

Ранее стало известно, что с 5 в Украине снова заработает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты заграничных финучреждений.

Также Фокус писал, что в банках отправить свободные гривневые средства на депозит банки предлагают физлицам со ставкой 4-15% годовых.