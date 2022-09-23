Перспектива на 45: как долго будет расти курс доллара в Украине

Девальвация гривны обусловлена рядом факторов, среди которых, в частности, риски продолжения обстрелов инфраструктуры и городов россиянами, объявленная в РФ мобилизация, а также продолжающийся на рынке дефицит наличной валюты.

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Рост наличного курса в Украине до отметки 43-44 UAH/USD связан с ограниченными возможностями сбалансированного спроса, стремлением граждан перевести наличную гривну, что у них есть, в доллары, а также с опасениями относительно усиления военных действий и продолжения активной фазы войны не только до конца года, но и далее в 2023 году. Об этом пишет Фокус в статье "Курсовая истерика. Почему доллар уже 43 и что будет дальше с валютным курсом".

"Население опасается, что курс резко изменится, поэтому гривну пытаются конвертировать в инвалюту сразу, как получат ее на руки. Но НБУ все равно пытается добавить наличную валюту на рынок, и осуществил еще одну интервенцию по продаже наличного доллара для подкрепления касс, но по рынку мы видим, что этого недостаточно, чтобы заставить доллар стабилизироваться ниже, ближе к 40-41 UAH/USD", — считает Антон Куринной, главный эксперт департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка.

По мнению руководителя отдела аналитики Libertex Group Андрея Шевчишина, девальвацию сопровождают несколько факторов, среди которых, в частности, большое количество гривны, что питает девальвацию, дефицит наличной валюты в банках, отсутствие альтернатив сохранения накоплений в гривне, а также угрозы уничтожения войсками РФ критической инфраструктуры (холодная зима).

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Дефицитный доллар. Как новые правила НБУ помогут украинцам покупать наличную валюту

То есть, ключевые причины очередного скачка на валютном рынке следующие:

высокий спрос на иностранную валюту

ожидания населения, что курс доллара будет расти

большое количество гривны в обращении

негативный информационный фон, связанный с войной

новости из РФ о мобилизации и "референдумах"

дефицит наличной иностранной валюты

высокие риски, связанные с ракетными обстрелами Украины

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, считает, что резкий курсовой скачок на наличном рынке – это прямое следствие существенного увеличения напряжения в информационном пространстве. "Как только во второй половине дня вторника начали появляться слухи об объявлении мобилизации в России, рынок живо отреагировал ростом курса доллара. Сначала это была превентивная реакция продавцов валюты, но, конечно, ближе к вечеру начал расти спрос на валюту. Сейчас рост стоимости иностранной валюты на наличном рынке обусловлен, прежде всего, дефицитом банкнот на рынке. Завозить их сложно, дорого и рискованно. Частично проблему снимает регулятор, проведший уже три аукциона по подкреплению касс банков наличными евро и долларами", — отметила Анна Золотько.

[ + – ] В банках говорят, что ажиотажный спрос на валюту ведет к разогреву курсового ралли Фото: Pexels

Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук считает, что укрепить гривну до уровня 40 UAH/USD реальноо. Но для этого необходимо, чтобы больше граждан воспользовались "депозитной" схемой (размещением гривны на депозит с последующей конвертацией в валюту).

"Возврат наличного курса к отметке 40 возможен. С ростом спрэда наличного курса с официальным усиливается и привлекательность покупки валюты в банках с размещением на депозит. Это создает дополнительные арбитражные способности и снижает желание физических лиц переплачивать за наличную валюту. Кроме того, успехи ВСУ на востоке Украины, эффективность зернового коридора и ритмичное поступление международной помощи должны также улучшить курсовые ожидания", — отметил Константин Хведчук.

Антон Куринной прогнозирует, что регулятор будет осторожно и в то же время постоянно помогать рынку сдерживать панические настроения, и, возможно, через государственные банки продавать больше наличных денег, чем сможет немного успокоить рынок.

Как ранее писал Фокус, информационное пространство и новые сообщения о мобилизации в РФ влияют на настроения на валютном рынке – в обменниках доллар продают по 44-45 грн.

Как сообщалось, эксперты считают, что экономика Украины в 2023 году будет медленно восстанавливаться, а девальвация гривны продолжится. Это означает постепенный рост курса доллара до уровня 45 UAH/USD.