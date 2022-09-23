Перспектива на 45: як довго ростиме курс долара в Україні

Девальвація гривні обумовлена низкою факторів, серед яких, зокрема, ризики продовження обстрілів інфраструктури і міст росіянами, оголошена у РФ мобілізація, а також дефіцит готівкової валюти на ринку, що триває.

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Ріст готівкового курсу в Україні до позначки 43-44 UAH/USD пов'язаний з обмеженими можливостями збалансованого попиту, прагненням громадян перевести готівкову гривню, що у них є, в долари, а також з побоюваннями щодо посилення воєнних дій та продовження активної фази війни не лише до кінця року, але й надалі у 2023 році. Про це пише Фокус у статті "Курсова істерика. Чому долар уже 43 і що буде далі з валютним курсом".

"Населення побоюється, що курс різко зміниться, тому гривню намагаються конвертувати в інвалюту відразу, як отримають її на руки. Але НБУ все одно намагається додати готівкову валюту на ринок, і здійснив ще одну інтервенцію щодо продажу готівкового долара для підкріплення кас, але на ринку ми бачимо, що цього недостатньо, щоб змусити долар стабілізуватися нижче, ближче до 40-41 UAH/USD", — вважає Антон Курінний, головний експерт департаменту казначейства та фінансових інститутів ОТП Банку.

На думку керівника відділу аналітики Libertex Group Андрія Шевчишина, девальвацію супроводжують кілька факторів, серед яких, зокрема, велика кількість гривні, що живить девальвацію, дефіцит готівкової валюти в банках, відсутність альтернатив збереження накопичень у гривні, а також загрози знищення військами РФ критичної інфраструктури (холодна зима).

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Тобто, ключові причини чергового стрибка на валютному ринку такі:

високий попит на іноземну валюту

очікування населення, що курс долара зростатиме

велика кількість гривні в обігу

негативне інформаційне тло, пов'язане з війною

новини з РФ про мобілізацію та "референдуми"

дефіцит готівкової іноземної валюти

високі ризики, пов'язані з ракетним обстрілом України

Ганна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, вважає, що різкий курсовий стрибок на готівковому ринку — це прямий наслідок суттєвого збільшення напруги в інформаційному просторі. "Щойно в другій половині дня вівторка почали з'являтися чутки про оголошення мобілізації в Росії, ринок швидко відреагував зростанням курсу долара. Спочатку це була превентивна реакція продавців валюти, але, звичайно, ближче до вечора почав зростати попит на валюту. Зараз зростання вартості іноземної валюти на готівковому ринку обумовлений насамперед дефіцитом банкнот на ринку. Завозити їх складно, дорого та ризиковано. Частково проблему знімає регулятор, який уже провів три аукціони з підкріплення кас банків готівкою євро та доларами", — зазначила Ганна Золотько.

[ + – ] У банках кажуть, що ажіотажний попит на валюту призводить до розігріву курсового ралі Фото: Pexels

Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук вважає, що зміцнити гривню до 40 UAH/USD реально. Але для цього необхідно, щоб більше громадян скористалися "депозитною" схемою (розміщенням гривні на депозит із подальшою конвертацією у валюту).

"Повернення готівкового курсу до позначки 40 можливе. Зі зростанням спреду готівкового курсу з офіційним посилюється і привабливість купівлі валюти в банках з розміщенням на депозит. Це створює додаткові арбітражні здібності та знижує бажання фізичних осіб переплачувати за готівкову валюту. Крім того, успіхи ЗСУ на сході України, ефективність зернового коридору та ритмічне надходження міжнародної допомоги мають також покращити курсові очікування”, — зазначив Костянтин Хведчук.

Антон Курінний прогнозує, що регулятор обережно і водночас постійно допомагатиме ринку стримувати панічні настрої, і, можливо, через державні банки продаватиме більше готівки, ніж зможе трохи заспокоїти ринок.

Як раніше писав Фокус, інформаційний простір та нові повідомлення про мобілізацію впливають на настрої на валютному ринку — в обмінниках долар продають по 44-45 грн.

Як повідомлялося, експерти вважають, що економіка України у 2023 році повільно відновлюватиметься, а девальвація гривні продовжиться. Це означає поступове зростання курсу долара до рівня 45 UAH/USD.