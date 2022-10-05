Заменят на кандидатуру Офиса президента: почему подал в отставку глава НБУ

В экономических кругах подтверждают, что уход главы НБУ Кирилла Шевченко связан не только с его личными причинами, но и с желанием Офиса президента поменять руководителя центрального банка.

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Неожиданная смена главы НБУ – плохой знак, особенно в тяжелое военное время. Об этом Фокусу сообщил руководитель аналитического отдела Международной Академии Биржевой Торговли Андрей Шевчишин. Он считает, что потребуется время для системы и партнеров для знакомства с новым главой Центробанка, адаптации, но этого времени нет в период, когда необходимы быстрые решения.

Как пишет Фокус в новой статье "Не оправдал надежд. Почему ушел глава НБУ Кирилл Шевченко и что теперь будет с гривной", эксперты считают, что для смены руководства НБУ есть несколько причин. Первая – это та, которую сам Шевченко озвучил в своем сообщении об уходе с должности.

"В силу причин, связанных со здоровьем, которые я не могу в дальнейшем игнорировать, принял для себя сложное решение. Я оставляю должность главы НБУ", — сказал Шевченко. Он отметил, что считает себя антикризисным менеджером, который выполнил свою миссию: обеспечил бесперебойную работу финансовой системы в сверхсложное время полномасштабной войны.

Некоторые опрошенные Фокусом эксперты согласны, что решение главы НБУ уйти может быть связано с его здоровьем. "Я думаю, что причина, которую озвучил сам Шевченко – по состоянию здоровья – это правда, поэтому не думаю, что это связано с какими-то конфликтами, давлением на Шевченко или желанием сменить главу НБУ", — говорит аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

Но есть и другое мнение. В частности, близкий к руководству НБУ эксперт сообщил Фокусу, что речь идет не просто о желании самого Кирилла Шевченко оставить должность, но и о том, что этого хотят во власти (речь об Офисе Президента).

"К сожалению, Шевченко не оправдал надежд, которые на него возлагали властные круги. Оказалось, что он тактик, а не стратег. Резкое увеличение ставки не принесло Украине ни низкую инфляцию, ни стабильный курс, но принесло большие кредиты и рекордные вложения банков в депосертификаты НБУ, что негативно повлияет на отчисления НБУ в государственный бюджет. На фоне спорных результатов Шевченко начал интенсивную дискуссию из-за СМИ с правительством и с Минфином, в частности. Такие шаги выглядели не просто бессмыслицей, а реальным шоком для участников рынка. Думаю, что терпение у Офиса Президента закончилось, и имеем отставку со ссылкой на состояние здоровья", — сообщил Фокусу эксперт, который пожелал не называть свое имя, но который близок к руководству Национального банка.

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Напомним, вчера 4 октября глава правления НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что подал заявление об отставке.

Как ранее писал Фокус, глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что от высокой инфляции выигрывает лишь крупный бизнес, и предложил варианты решения проблем, которые позволят стабилизировать гривну и отказаться от множественности валютных курсов.