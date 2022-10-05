Замінять на кандидатуру Офісу президента: чому подав у відставку голова НБУ

В економічних колах підтверджують, що відхід глави НБУ Кирила Шевченка пов'язаний не лише з його особистими причинами, а й із бажанням Офісу президента змінити керівника центрального банку.

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Несподівана зміна голови НБУ — поганий знак, особливо у важкий воєнний час. Про це Фокусу повідомив керівник аналітичного відділу Міжнародної Академії Біржової Торгівлі Андрій Шевчишин. Він вважає, що потрібен час для системи та партнерів для знайомства з новим головою Центробанку, адаптації, але цього часу немає в період, коли потрібні швидкі рішення.

Як пише Фокус у новій статті "Не виправдав надій. Чому пішов голова НБУ Кирило Шевченко і що тепер буде з гривнею", експерти вважають, що для зміни керівництва НБУ є кілька причин. Перша — це та, яку сам Шевченко озвучив у своєму повідомленні про звільнення з посади.

"Через причини, пов'язані зі здоров'ям, які я не можу надалі ігнорувати, ухвалив для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ", — сказав Шевченко. Він зазначив, що вважає себе антикризовим менеджером, який виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи у надскладний час повномасштабної війни.

Деякі опитані Фокусом експерти погоджуються, що рішення голови НБУ піти може бути пов'язане з його здоров'ям. "Я думаю, що причина, яку озвучив сам Шевченко — за станом здоров'я — це правда, тому не думаю, що це пов'язано з якимись конфліктами, тиском на Шевченка чи бажанням змінити голову НБУ", — каже аналітик фінансових ринків Іван Угляниця.

Але є й інша думка. Зокрема, близький до керівництва НБУ експерт повідомив Фокусу, що йдеться не просто про бажання самого Кирила Шевченка залишити посаду, а й про те, що цього хочуть у владі (йдеться про Офіс Президента).

"На жаль, Шевченко не виправдав надій, які на нього покладали владні кола. Виявилося, що він тактик, а не стратег. Різке збільшення ставки не принесло Україні ні низьку інфляцію, ні стабільний курс, але принесло великі кредити та рекордні вкладення банків у депосертифікати. НБУ, що негативно вплине на відрахування НБУ до державного бюджету На тлі спірних результатів Шевченко розпочав інтенсивну дискусію через ЗМІ з урядом та Мінфіном, зокрема, такі кроки виглядали не просто нісенітницею, а реальним шоком для учасників ринку. Терпіння в Офісу Президента закінчилося, і маємо відставку з посиланням на стан здоров'я", — повідомив Фокусу експерт, який побажав не називати своє ім'я, але близький до керівництва Національного банку.

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Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, голова правління НБУ Кирило Шевченко повідомив, що подав заяву про відставку.

Як раніше писав Фокус, глава НБУ Кирило Шевченко зазначив, що від високої інфляції виграє лише великий бізнес, і запропонував варіанти вирішення проблем, які дозволять стабілізувати гривню та відмовитися від множини валютних курсів.