В ближайшие годы Украина будет испытывать большую нехватку рабочей силы во всех сферах экономики, прогнозируют эксперты. Но, как показало недавнее исследование, украинским работодателям не хватает работников уже сейчас. Есть ли выход из этого кризиса, выяснил Фокус.

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74% работодателей испытывают дефицит кадров, а две трети сообщили, что в их компаниях будут открываться вакансии в 2024 году. Таковы выводы Исследования рынка труда Украины, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), которое длилось в период с февраля по апрель 2024 года. Какие главные проблемы стоят перед украинскими работодателями, какие вакансии закрываются сложнее всего и какие дополнительные источники рабочей силы могут использовать отечественные компании в условиях дефицита кадров? Ответы на эти и другие вопросы Фокус искал вместе с экспертами.

Дефицит на рынке: не хватает директоров и специалистов узкого профиля

По мнению участников исследования ЕБА, сейчас сложнее всего закрыть следующие вакансии:

менеджер среднего и высшего звена (директор, руководитель);

специалист узкого профиля;

специалист со знанием английского языка;

маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;

юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес аналитик;

инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;

слесарь, механик;

74% работодателей испытывают дефицит кадров, а две трети сообщили, что в их компаниях будут открываться вакансии в 2024 году

производственный персонал;

рабочие магазина: повар, пекарь, пицейоло;

обслуживающий персонал;

коммерческий директор;

топ менеджмент;

менеджеры ВЭД;

таможенный брокер.

Компаниям не хватает ИТ-специалистов Фото: ТАСС

"Специалистов действительно не так уж и много, особенно в военной промышленности, к тому же их часто мобилизуют, используя в армии в качестве обычной пехоты, — говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. — Нет аналитического подхода, который бы позволил оставлять опытных специалистов на производстве, где они более полезны, чем в армии. С другой стороны нужно перенаправлять и переучивать людей из других специальностей на выпуск военной продукции. Мотивацией, в частности, может быть предоставление брони от мобилизации".

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Отметим, что в вопросе бронирования недавно произошли важные изменения, поскольку Кабмин принял постановление №555, которое позволяет некоторым предприятиям бронировать сотрудников в неограниченном количестве. "Данное постановление дополняет и частично изменяет Порядок бронирования военнообязанных. Был изменен перечень предприятий, которые могут забронировать своих сотрудников на период мобилизации, в частности были добавлены предприятия, которые подают список на бронирование в Минцифры", — отметил в комментарии Фокусу Александр Камша, адвокат, руководитель Днепровского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". Однако, говорят специалисты, и эти изменения не в состоянии помочь большинству работодателей решить вопрос кадрового голода.

Человеческий капитал: потенциал на победу и восстановление

Проблемы рынка увидели и в Минсоцполитики и призвали работодателей активнее привлекать к работе женщин и людей с инвалидностью. Как отметила во время круглого стола "Проект "Видение-2033" в Укринформе министр социальной политики Оксана Жолнович, Украина в течение войны теряет человеческий капитал. А вместе с ним — наш потенциал на победу, восстановление, экономический рост. Поэтому сегодня нужно создавать равные условия для всех, кто желает работать, отдельное внимание — на людей с инвалидностью.

Даже изменения в законодательстве не в состоянии помочь большинству работодателей решить вопрос кадрового голода

В министерстве напомнили, что в Украине трудоустроено чуть более 450 тыс. людей с инвалидностью из 2,7 млн. И это при том, что в ВР уже полтора года (с ноября 2022-го) лежит проект закона №5344-д, который сейчас ожидает второго чтения.

Чиновники считают, что документ вводит ряд инструментов для поощрения работодателей трудоустраивать лиц с инвалидностью, однако юристы имеют другое мнение. По словам партнера EXPATPRO, юриста Татьяны Ященко, проект содержит ряд существенных недостатков.

В Украине трудоустроено чуть более 450 тыс. людей с инвалидностью из 2,7 млн Фото: pexels.com

"Предлагается зафиксировать много декларативных норм, которые или уже определены в других законах или совершенно непонятно, как их воплощать в жизнь, — отметила юрист в комментарии Фокусу. — По тексту проекта есть много терминологических несогласованностей, логических повторений, лишних конструкций, многие формулировки вообще не несут смысловой нагрузки. Некоторые нормы предусматривают ссылки на отдельные статьи законов, изменения в которые не вносятся".

Например, по соблюдению норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью, норматив считается соблюденным, если такому лицу осуществляется начисление минимальной зарплаты за это время, говорит эксперт. Далее, по тексту проекта закона, которым вносятся изменения в ст. 19 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", соблюдение этого же норматива считается выполненным, если размер оплаты труда каждого лица с инвалидностью превышает размер минимальной зарплаты в расчете за полностью отработанный календарный месяц. И таких несогласованностей и непоследовательностей немало.

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"По моему мнению, этот закон во многих аспектах является недоработанным и его принятие сейчас, с разрывом с другими нормативно-правовыми актами, без учета замечаний приведет к невозможности реального воплощения отдельных его положений и еще большей путанице", — резюмировала Татьяна Ященко.

Возрастная дискриминация: работодатели предпринимают "вчерашние действия"

Другими направлениями внимания министерства является поддержка трудоустройства женщин и людей в возрасте 50+. "Это те "слепые зоны", в которые я очень советую смотреть работодателям. Это тот ресурс, который можно дополнительно привлекать для восстановления нашей экономики", — отметила Жолнович.

Однако, к сожалению, к этим советам прислушиваются не все работодатели, поэтому возрастная дискриминация в стране сохраняется.

Несмотря на нехватку рабочих рук, на рынке труда сохраняется возрастная дискриминация

"Еще не все до конца поняли, что нужно смотреть не на возраст, а на скиллы и потенциал для обучения, — отметила в разговоре с Фокусом директор консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперт Наталья Слинько. — Многие работодатели по инерции делают вчерашние действия, которые сегодня уже не работают. С другой стороны, сами кандидаты 50+ часто не гибкие, не готовы учиться и осваивать новые технологии, быть частью команды".

60-летние кандидаты сейчас должны быть конкурентными, потому что не подлежат мобилизации, но готовы ли их нанимать — это очень большой вопрос, говорит эксперт. Отдельные случаи есть, но должно все совпасть: и современные кандидаты, которые постоянно развиваются, и нормальные работодатели, которые хорошо понимают, что происходит на рынке.

Вскоре вакансии официантов в Украине перестанут рассматриваться как работа для студентов Фото: Фото: Gettyimages

"Ментально дискриминация на украинском рынке труда все же присутствует, но все больше работодателей понимают: при таком дефиците кадров нужны любые руки, — отметил в разговоре с Фокусом директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов. — К тому же люди за 50 — идеальные работники: дисциплинированные, ответственные, самомотивированные. Не молодые, но и старыми их также не назовешь, ищут работу надолго, в отличие от современной молодежи".

В целом сейчас люди непризывного возраста сегодня являются самыми надежными сотрудниками, продолжает эксперт. Молодые не имеют опыта, к тому же их физически мало: в начале нулевых был демографический спад, а сейчас кто-то из них уже служит, кто-то уехал, кто-то скрывается. Поэтому остаются пенсионеры.

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"Чем человек старше, тем меньше вероятность его мобилизации. Учитывая это, а также желание работодателя избежать факторов риска и нестабильности, можно сказать, что постепенно Украина забывает о возрастной дискриминации, — считает Михайлов. — У женщин все не так категорично, но все же мы идем к тому, что официанты, бармены, секретари, сотрудники ресепшн у нас перестанут рассматриваться как исключительно первая работа или подработка для студентов. В Европе люди работают официантами и секретарями десятилетиями: их все устраивает, денег хватает на жизнь и путешествия. Вскоре на таких работах и в Украине будут работать сотрудники 50+ и старше — работодателям просто некуда деваться".