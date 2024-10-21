Коли комунальні перевищують 20% доходу: експерт пояснив, яку суму має покривати держава (відео)

Експерт Олег Устенко зазначив, що економіка держави не працює належно, коли субсидія видається постійно всім.

Related video

Коли сума до сплати за комунальні послуги перевищує середньомісячний дохід родини більше ніж на 20%, сім’я має право оформити житлову субсидію, щоб різницю сплатила держава. Про це сказав в ефірі "Київ24" економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Є частини в нашому законодавстві, які передбачають, що якщо загальні комунальні платежі складають більше ніж 20 % від доходу домогосподарства, то відповідно держава повинна дотувати все, що перевищує цей рівень", — пояснив економіст.

До прикладу, якщо родина з двох людей має середньомісячний дохід 20 тисяч гривень, то 20% від цієї суми складають 4 тисячі гривень. У випадку, коли комунальні послуги перевищують 4 тисячі, різницю має покрити держава. Тобто, якщо такій родині прийдуть платіжки на 5 тисяч гривень, вони мають право отримати компенсацію в розмірі 1 тисячі гривень.

Українці мають право на компенсацію, якщо комунальні послуги становлять понад 20% доходу, говорить експерт

Водночас на запитання про загрозу підвищення комунальних тарифів експерт відповів, що через те, що ціна для підприємств і для населення відрізняється, може виникати дефіцит державного бюджету.

"Ніколи і жодна економіка не буде працювати, якщо ти її будеш постійно субсидувати. Тобто не може бути такого, що видається завжди всім субсидія. Якщо всім видається субсидія, то це означає, що якась є суттєва проблема взагалі з економікою держави", — зазначив Олег Устенко.

Нагадаємо, 19 жовтня адвокат Станіслав Ліфлянчик розповів, що робити українцям, які заборгували великі суми за теплопостачання. Він радить українцям звернутися до теплокомуненерго із заявою про реструктуризацію боргу. Для цього потрібно мати гроші на мінімальний платіж. За словами адвоката, зазвичай компанія іде на зустріч клієнту і дає дозвіл на відстрочку.

Варто також нагадати, 17 жовтня ЗМІ повідомляли, що комунальні послуги можуть подорожчати у 2025 році. Національний банк України прогнозує зростання цін на газ, опалення та гарячу воду наступного року після скасування мораторію на підвищення тарифів. Вартість повинна поступово підніматися до економічно обґрунтованого рівня.