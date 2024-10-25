Переселенці зможуть отримати субсидії на оренду житла: які умови

ВПО, які винаймають житло в дев'яти областях України, зможуть претендувати на компенсацію вартості оренди. Субсидій на оплату комунальних послуг це ніяк не торкнеться, можна буде отримувати обидві допомоги, пояснив представник уряду.

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Внутрішньо переміщені особи, які орендують квартири чи будинки у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій і Херсонській областях, відтепер мають право оформити субсидію на оплату оренди — частково чи повністю, залежно від площі та складу сім'ї. Кабінет міністрів України затвердив проєкт 25 жовтня. Про це заявив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Для розрахунку встановлено нормативи площі: по 13,65 кв. м на особу, але не менше 35,22 кв. м на сім'ю. Субсидія буде призначатися, якщо витрати на винаймання житла перевищують 30% сукупного доходу родини, повідомляє представник уряду.

Щоб отримати субсидію, необхідно мати офіційний договір оренди та зареєструвати його в базі Пенсійного фонду України.

Не зможуть взяти участь у програмі жителі перелічених областей, що живуть на тимчасово окупованих територіях, або тих, де ведуться бойові дії.

Також Мельничук наголошує, що субсидія на винаймання житла не обмежуватиме отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. В обох програмах можна брати участь одночасно.

Зазначається, що проєкт є експериментальним і триватиме протягом двох років.

Варто нагадати, що 24 жовтня ЗМІ пояснювали, з яких причин українцям можуть відмовити в призначенні субсидії на оплату комунальних послуг. Серед них названо борги за комунальні, наявність великого депозиту, нового авто чи більше одного транспортного засобу.

Також 21 жовтня економіст, ексрадник президента України з економічних питань Олег Устенко нагадував, що коли комунальні перевищують 20% доходу, різницю повинна компенсувати держава.