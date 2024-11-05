Карликовый бегемот предсказал победителя выборов в США (фото, видео)

Карликовая бегемотиха Му-Денг выступила в роли провидца. Она выбрала миску с едой, на которой написано имя Трампа.

Related video

Знаменитая карликовая бегемотиха Му-Денг, которая живет в открытом зоопарке в Таиланде, спрогнозировала, кто победит на выборах президента США. Об этом сообщила администрация заведения.

Перед важной датой сотрудники зоопарка поставили перед четырехмесячным бегемотом две миски с фруктами и овощами.

Каждая тарелка имела свою персональную надпись на тайском языке — "Дональд Трамп" и "Камала Харрис".

Бегемотиха решила выбрать порцию с именем республиканца.

Ее матери достался "салат" от демократов.

Напомним, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что он может проиграть выборы, параллельно отметив, что у него, по сравнению с Камалой Харрис, "существенное преимущество".

Фокус писал, что еще в 2000 году на американском телевидении вышел очередной эпизод сериала "Симпсоны". В нем девочка Лиза носит фиолетовый брючный костюм, практически идентичный тому, который был на вице-президенте во время инаугурации 2021 года и заявляет, что от президента Трампа США унаследовали серьезный бюджетный кризис.

Кроме того мы писали, кого из кандидатов, Трампа или Харрис, больше всего поддерживают звезды американского шоу-бизнеса. Республиканец Трамп выигрывает у демократки Харрис по количеству подписчиков в соцсетях, но звезды-сторонники вице-президента имеют больше фолловеров в Instagram, чем трамписты.