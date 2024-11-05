Карликовий бегемот передбачив переможця виборів у США (фото, відео)

Карликова бегемотиха Му-Денг виступила в ролі провидця. Вона вибрала миску з їжею, на якій написано ім'я Трампа.

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Знаменита карликова бегемотиха Му-Денг, яка живе у відкритому зоопарку в Таїланді, спрогнозувала, хто переможе на виборах президента США. Про це повідомила адміністрація закладу.

Перед важливою датою співробітники зоопарку поставили перед чотиримісячним бегемотом дві миски з фруктами та овочами.

Кожна тарілка мала свій персональний напис тайською мовою — "Дональд Трамп" і "Камала Гарріс".

Бегемотиха вирішила обрати порцію з ім'ям республіканця.

Її матері дістався "салат" від демократів.

Нагадаємо, що кандидат на пост президента США від Республіканської партії Дональд Трамп визнав, що він може програти вибори, паралельно зазначивши, що в нього, порівняно з Камалою Гарріс, "суттєва перевага".

Фокус писав, що ще 2000 року на американському телебаченні вийшов черговий епізод серіалу "Сімпсони". У ньому дівчинка Ліза носить фіолетовий брючний костюм, практично ідентичний до того, який був на віцепрезиденті під час інавгурації 2021 року, і заявляє, що від президента Трампа США успадкували серйозну бюджетну кризу.

Крім того ми писали, кого з кандидатів, Трампа чи Гарріс, найбільше підтримують зірки американського шоу-бізнесу. Республіканець Трамп виграє у демократки Гарріс за кількістю підписників у соцмережах, але зірки-прихильники віцепрезидента мають більше фоловерів в Instagram, ніж трампісти.