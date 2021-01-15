Обнаружено много сходства в поведении животных и людей, живущих бок о бок, – ученые

Сходство между разными видами проявляется в зависимости от окружающей среды.

Согласно новому исследованию Бристольского университета, люди во многом схожи с поведением других млекопитающих и птиц, которые живут в одном месте. Эксперты сообщают, что люди, добывающие пищу, воспроизводят, воспитывают и даже организуют свои социальные группы точно так же, как и животные по соседству, пишет Earth.com.

Ученые проанализировали данные из более чем 300 мест по всему миру. Почти по всем исследованным моделям поведения, люди с большой вероятностью будут вести себя аналогично другим существам, живущих по соседству, чем с теми, кто обитает в другом месте.

"Предыдущие исследования изучали, как условия окружающей среды влияют на поведение близкородственных видов. Это первый случай, когда широкая сравнительная перспектива была использована для систематического сравнения очень разных видов — людей, млекопитающих и птиц в широком диапазоне поведения. Наши данные показывают, насколько широко и последовательно влияние местной среды на поведение", — сказал доктор Томан Барсбай.

Причем сходство присутствует не только в поведении, напрямую связанном с окружающей средой, например в поиске пищи, где мы можем ожидать четкой корреляции, но также в репродуктивном и социальном поведении, которое может показаться менее зависимым от местной среды.

К примеру, ученые выявили, что в окружающей среде, где люди получают значительную часть своих калорий от охоты, гораздо больше хищных млекопитающих и птиц.

Аналогичные ассоциации были выявлены в зависимости от рыболовства, того, как далеко нужно путешествовать, чтобы собрать пищу, хранить ли ее и мигрировать ли между сезонами.

Что касается репродуктивного поведения, то в местах, где люди рожают детей в более поздние годы жизни, были обнаружены местные млекопитающие и птицы, впервые размножающиеся в зрелом возрасте.

Другими переменными, которые коррелировали между видами, были доля людей, имеющих несколько партнеров, а также то насколько далеко они продвигаются, чтобы жить вместе и насколько велика вероятность того, что пары распадутся.

Как для людей, так и для других видов, были также определены места, где забота о потомстве распределяется более равномерно, определенные социальные классы более доминируют и где размеры групп больше.

Результаты исследования показывают, что факторы окружающей среды оказывают большое влияние на то, как ведут себя добывающие пищу люди, и животные, даже несмотря на то, что они имеют очень разное происхождение. Однако пока неясно, какие именно факторы окружения связаны с конкретным поведением.

"Мы были удивлены, что эти характеристики появились у людей на ряду с млекопитающими и птицами. По идее, различные виды должны взаимодействовать с окружающей средой совершенно по-разному. Даже если они в конечном итоге ведут себя одинаково, они могли попасть туда разными способами", — отмечает доктор Дитер Лукас.

В частности, гибкость, которая позволяет людям адаптироваться к окружающей среде по всему миру, достигается с помощью того, что они полагаются на обучение у других людей и опираются на эту информацию из поколения в поколение.

Исследование было сосредоточено на популяциях людей, которые получают большую часть своей еды, добывая пищу в окружающей среде в которой они живут.

"Было бы интересно посмотреть, как многие из этих экологических ограничений формируют другие общества, где люди получают пищу через сельское хозяйство и торговлю", — сказал автор доктор Андреас Пондорфер.

Часто считается, что интенсификация сельского хозяйства защищает людей от окружающей среды. Тем не менее, люди в этих популяциях могут быть не такими буферизованными, как мы думаем, а их поведение может отражать адаптации, произошедшие до внедрения сельского хозяйства.