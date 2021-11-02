Бросил университет, ел сов и получил в подарок гору: 7 неизвестных фактов о Чарльзе Дарвине

Историки утверждают, что жизнь английского натуралиста была полна приключений и путешествий.

В 1837 году Чарльз Дарвин, когда ему исполнилось 30 лет, положил начало новому разделу наук о жизни под названием эволюционная биология. Тогда Дарвин только завершил своей пятилетнее плавание на борту HMS Beagle. На корабле он обошел вокруг Южной Америки и занимался наблюдениями за различными видами растений и животных, пишет Discover Magazine.

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Наблюдения во время путешествия, в конечном итоге, станут основой теории эволюции Дарвина.

Об этом пишут во многих книгах по истории, но крайне редко упоминают о том, что жизнь Дарвина была полна приключений. Вот семь неожиданных фактов об отце теории эволюции, которые до сих пор остаются малоизвестными.

Бросил университет

Чарльз Дарвин по праву считается родоначальником эволюционное биологии, но он так и не смог овладеть медициной. Родившись в семье врачей, Дарвин поступил в Эдинбургский университет в 1825 году, когда ему исполнилось 16 лет.

Дарвин ненавидел вид человеческой крови так же сильно, как и медицинские исследования. В итоге, будущий натуралист бросил учебу спустя два года.

Ценил необычную еду

[ + – ] В меню клуба были блюда из сов и ястребов Фото: Smithsonian Magazine

Экзотические животные встречались не только на страницах записных книжек Дарвина, но и на его тарелках. Учась в Университете Кембриджа, Дарин был председателем клуба обжор (The Glutton Club). Члены клуба пробовали на вкус самые странные блюда.

В меню клуба, например, были блюда из ястребов и сов.

Гора имени Чарльза Дарвина

[ + – ] Гора Дарвина в Чили Фото: Википедия

На свой 25-летний юбилей Дарвин получил довольно внушительный подарок – гору высотой 2488 метров.

Щедрый подарок был преподнесен капитаном Фицроем с корабля HMS Beagle. Гора Дарвин расположена на вершине Кордильера Дарвин (горная цепь в Чили).

Здоровье Дарвина

К сожалению, Дарвин не мог похвастаться крепким здоровьем, он перенес изрядную долю душевных и физических страданий. Как известно, отец теории эволюции страдал от хронических болей в животе, а также более тяжелой психологической травмы – потери троих детей.

Список перед женитьбой

[ + – ] Дневник Чарльза Дарвина Фото: English Heritage

В своем дневнике Чарльз Дарвин составил список, в котором взвесил все "за" и "против" женитьбы.

Интересно, что среди "плюсов" Дарин указал детей и дружеское общение, а к "минусам" отнес: свобода, путешествия и необходимость навещать родственников.

В конце концов, Дарвин женился на своей кузине, что в его время считалось вполне приемлемым.

Изучал таксидермию

Дарвин учился таксидермии у натуралиста и бывшего порабощенного темнокожего Джона Эдмонстоуна. Обретя свободу в 1817 году, Эдмонстон перебрался в Эдинбург, где зарабатывал деньги преподаванием таксидермии студентам Эдинбургского университета.

Заинтригованный темой Дарин попросил у Эдмонстона частные уроки, чтобы научиться таксидермии.

Извинения, спустя 126 лет

Из-за своей теории эволюции Дарвин столкнулся с огромной волной критики, не осталась в стороне и Англиканская церковь. Но спустя больше века церковь публично извинилась за непонимание передовых идей Дарвина.