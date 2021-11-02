Кинув університет, їв сов і отримав у подарунок гору: 7 невідомих фактів про Чарльза Дарвіна

Історики стверджують, що життя англійського натураліста було сповнене пригод та подорожей.

У 1837 році Чарльз Дарвін, коли йому виповнилося 30 років, започаткував новий розділ наук про життя під назвою еволюційна біологія. Тоді Дарвін тільки завершив своє п'ятирічне плавання на борту HMS Beagle. На кораблі він обійшов навколо Південної Америки і займався спостереженнями за різними видами рослин та тварин, пише Discover Magazine.

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Спостереження під час подорожі, зрештою, стануть основою теорії еволюції Дарвіна.

Про це пишуть у багатьох книгах з історії, але дуже рідко згадують про те, що життя Дарвіна було сповнене пригод. Ось сім несподіваних фактів про батька теорії еволюції, які й досі залишаються маловідомими.

Кинув університет

Чарльз Дарвін по праву вважається родоначальником еволюційної біології, але він так і не зміг опанувати медицину. Народившись у сім'ї лікарів, Дарвін вступив до Единбурзького університету в 1825 році, коли йому виповнилося 16 років.

Дарвін ненавидів вигляд людської крові так само сильно, як і медичні дослідження. У результаті майбутній натураліст кинув навчання через два роки.

Цінував незвичайну їжу

[ + – ] У меню клубу були страви із сов та яструбів Фото: Smithsonian Magazine

Екзотичні тварини траплялися не лише на сторінках записників Дарвіна, а й на його тарілках. Навчаючись в Університеті Кембриджа, Дарвін був головою клубу ненажер (The Glutton Club). Члени клубу куштували найдивніші страви.

У меню клубу, наприклад, були страви з яструбів та сов.

Гора імені Чарльза Дарвіна

[ + – ] Гора Дарвіна в Чилі Фото: Вiкiпедiя

На свій 25-річний ювілей Дарвін отримав досить значний подарунок – гору заввишки 2488 метрів.

Щедрий подарунок був подарований капітаном Фіцроєм з корабля HMS Beagle. Гора Дарвін розташована на вершині Кордильєра Дарвін (гірський ланцюг у Чилі).

Здоров'я Дарвіна

На жаль, Дарвін не міг похвалитися міцним здоров'ям, він переніс неабияку долю душевних і фізичних страждань. Як відомо, батько теорії еволюції страждав від хронічного болю в животі, а також тяжкої психологічної травми – втрати трьох дітей.

Список перед одруженням

[ + – ] Щоденник Чарльза Дарвіна Фото: дневник дарвина

У своєму щоденнику Чарльз Дарвін склав список, у якому зважив усі "за" та "проти" одруження.

Цікаво, що серед "плюсів" Дарвін вказав дітей та дружнє спілкування, а до "мінусів" відніс: свобода, подорожі та необхідність відвідувати родичів.

Зрештою Дарвін одружився зі своєю кузиною, що в його час вважалося цілком прийнятним.

Вивчав таксидермію

Дарвін навчався таксидермії в натураліста і колишнього поневоленого темношкірого Джона Едмонстоуна. Здобувши свободу в 1817 році, Едмонстоун перебрався до Единбурга, де заробляв гроші викладанням таксидермії студентам Единбурзького університету.

Заінтригований темою Дарвін попросив у Едмонстоуна приватні уроки, щоб навчитися таксидермії.

Вибачення через 126 років

Через свою теорію еволюції Дарвін зіткнувся з величезною хвилею критики, не залишилася осторонь і Англіканська церква. Але через понад століття церква публічно попросила вибачення за нерозуміння передових ідей Дарвіна.