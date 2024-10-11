Массовое вымирание уже здесь. За полвека Земля потеряла 73% популяции диких животных

Новый отчет исследователей является "четким и срочным предупреждением": деятельность человека уничтожает популяции диких животных.

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Тысячелетиями люди процветают на Земле, однако она не принадлежит лишь нам, а является домом для невероятного количества живых существ. Увы, деятельность людей породила не только климатический кризис, который навис над планетой, но также влияет на все живое в мире, пишет IFLScience.

В новом отчете WWF Living Planet говорится о том, что деятельность человека привела к "катастрофическому" сокращению средней численности наблюдаемых диких популяций животных всего за последние 50 лет. Отметим, что подобный отчет публикуется каждые два года и подробно рассматривает состояние биоразнообразия в мире с помощью Индекса живой планеты, разработанного Лондонским зоологическим обществом, отслеживающим почти 35 000 популяций среди 5495 видов позвоночных с 1970 по 2020 год.

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Результаты наблюдений указывают на то, что средняя численность отслеживаемых популяций диких животных сократилась на 73%, однако авторы исследования отмечают, что людям важно понимать, что на самом деле значит такая статистика.

По словам соруководителя проекта Валентины Маркони, по сути, статистика показывает, насколько в среднем сократились популяции позвоночных по всему земному шару. Более того, ученые отмечают, что этот показатель является лишь средним значением и не показывает, сколько видов или популяций было потеряно.

Авторы исследования отмечают, что самые серьезные сокращения наблюдались в популяции пресноводных животных — около 85%, за которыми следуют наземные животные — около 69%, а затем морские — около 56%. Эти тенденции обусловлены сложным сочетанием факторов, но есть несколько основных:

деградация среды обитания;

чрезмерная эксплуатация;

инвазивные виды;

болезни;

изменение климата.

Любопытно, что тяжесть сокращения популяций различалась в разных частях мира: похоже. Некоторые из самых биологически разнообразных регионов планеты пострадали сильнее других. Например, популяции позвоночных животных в Латинской Америке и Карибском бассейне, в том числе леса Амазонки, сократились за последние полвека на невероятные 95%.

В отчете также значится, что одним из факторов усугубления ситуации, наблюдаемой в Латинской Америке и Карибском бассейне является рост хитридиевого грибка — инфекционного заболевания, уничтожающего популяции земноводных. Не менее опасным является и изменение климата, которое отразилось на планет е и все живом на ней.

Популяции диких животных в Африке, еще одном богатом центре биоразнообразия, также в среднем сократились примерно на 76 процентов. В то же время в Северной Америке и Европе спад был менее заметен.

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