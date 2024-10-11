Масове вимирання вже тут. За пів століття Земля втратила 73% популяції диких тварин

Новий звіт дослідників є "чітким і терміновим попередженням": діяльність людини знищує популяції диких тварин.

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Тисячоліттями люди процвітають на Землі, проте вона не належить лише нам, адже є домівкою для неймовірної кількості живих істот. На жаль, діяльність людей не тільки спричинила кліматичну кризу, що нависла над планетою, а й впливає на все живе у світі, пише IFLScience.

У новому звіті WWF Living Planet йдеться про те, що діяльність людини призвела до "катастрофічного" скорочення середньої чисельності спостережуваних диких популяцій тварин лише за останні 50 років. Зазначимо, що схожий звіт публікують кожні два роки, він детально розглядає стан біорізноманіття у світі за допомогою Індексу живої планети, розробленого Лондонським зоологічним товариством, яке відстежує майже 35 000 популяцій серед 5 495 видів хребетних із 1970-го до 2020 року.

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Результати спостережень вказують на те, що середня чисельність популяцій диких тварин, які відстежуються, скоротилася на 73%, однак автори дослідження зазначають, що людям важливо розуміти, що насправді означає така статистика.

За словами співкерівниці проєкту Валентини Марконі, по суті, статистика показує, наскільки в середньому скоротилися популяції хребетних по всій земній кулі. Ба більше, вчені наголошують, що цей показник є лише середнім значенням і не показує, скільки видів або популяцій було втрачено.

Автори дослідження зазначають, що найсерйозніші скорочення спостерігалися в популяції прісноводних тварин — близько 85%, за якими йдуть наземні тварини — близько 69%, а потім морські — близько 56%. Ці тенденції зумовлені складним поєднанням чинників, але є кілька основних:

деградація середовища проживання;

надмірна експлуатація;

інвазивні види;

хвороби;

зміна клімату.

Цікаво, що тяжкість скорочення популяцій різнилася в різних частинах світу: схоже. Деякі з найбільш біологічно різноманітних регіонів планети постраждали сильніше за інших. Наприклад, популяції хребетних тварин у Латинській Америці та Карибському басейні, зокрема ліси Амазонки, скоротилися за останні пів століття на неймовірні 95%.

У звіті також зазначено, що одним із чинників погіршення ситуації, яка спостерігається в Латинській Америці та Карибському басейні, є зростання хитридієвого грибка — інфекційного захворювання, що знищує популяції земноводних. Не менш небезпечною є і зміна клімату, яка позначилася на планеті та всьому живому на ній.

Популяції диких тварин в Африці, ще одному багатому центрі біорізноманіття, також у середньому скоротилися приблизно на 76 відсотків. Водночас у Північній Америці та Європі спад був менш помітним.

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