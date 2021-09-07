У мережу потрапили кольорові відеокадри з останнім тасманійським тигром, вимерлим 85 років тому

Щоб максимально точно передати колір тварини, команді професіоналів довелося працювати близько 200 годин і застосувати цілий комплекс прийомів для розфарбовування архівного відео 1933 року.

До 85-річчя від дня смерті останнього тасманійського тигра на прізвисько Бенджамін і оголошення цих тварин зниклим видом Національний архів кіно і звуку Австралії (NFSA) випустив відео, де тилацин (сумчастий вовк, тасманійський вовк — інші назви тварини) показаний у кольорі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Запис присвячений Національному дню зниклих видів, який відзначається 7 вересня, і був створена з метою підвищення обізнаності про флору і фауну, що опинилися під загрозою вимирання і повного зникнення.

За інформацією співробітників NFSA, існує менше 12 оригінальних фільмів про тасманійського тигра, а їхня загальна тривалість — усього близько трьох хвилин без звуку.

Для роботи Самуель взяв оригінальні чорно-білі кадри, зняті натуралістом Девідом Флі в зоопарку Бомаріс, Хобарт, у грудні 1933 року. На них зображений Бенджамін, останній тилацин, який жив у неволі.

Кадри Флі, що займають трохи менше 80 секунд, є найдовшим фільмом з 10 відомих відео із сумчастим вовком. На записі видно тварину, яка лежить, ходить по периметру невеликого вольєра, широко відкриває рот, нюхає повітря і дряпає. Флі, захисник природи, який просував вирощування зниклих видів у неволі, був укушений за сідниці після зйомок фільму.

[ + – ] Бенджамін помер у ніч з 6 на 7 вересня 1936 року

На розфарбовування архівного відео в команди пішло 200 годин. Керував процесом Самуель Франсуа-Штайнінгер. Завдяки своїй паризькій компанії Composite Films, він заробив заслужену репутацію лідера в галузі розфарбовування чорно-білих архівних матеріалів. Його приголомшливий список заслуг включає співпрацю з NFSA і Stranger Than Fiction Films у відзначених нагородами серіалах "Австралія в кольорі" і "Австралія в кольоровому сезоні 2".

[ + – ] Самуель Франсуа-Штайнінгер Фото: NFSA

За словами експерта, він і його помічники покладалися на письмовий опис тварини, щоб отримати правильне забарвлення, адже архівних матеріалів дуже не вистачало. Команді Самуеля доводилося покладатися на ескізи та картини через відсутність оригінальних кольорових зображень або відеозаписів, які можна було б використовувати для дослідження. Письмові описи вовни тилацина дали їм загальне уявлення про відтінки та особливості хутра.

"Ці описи в поєднанні з науковими малюнками і недавніми кольоровими 3D-зображеннями тварини дозволили нам отримати чітке уявлення про те, як повинне виглядати хутро тилацина. Я працював над понад 100 документальними фільмами і серіалами на основі архівів, більшість з яких дуже складні. Що стосується тилацина, я зіткнувся з іншою проблемою і відповідальністю: я повинен був подбати про рідкісні кадри і віддати данину поваги останньому представнику виду, який зник 85 років тому", — зазначив він.

[ + – ] Девід Флі Фото: Открытые источники

Агентство NFSA відсканувало оригінал негативної плівки за допомогою плівкового сканера Scanity HDR (High Dynamic Range) і відправило файли Ultra High Definition ProRes Самуелю в Париж. Потім команда Франсуа-Штайнінгера почала велике дослідження, перш ніж приступити до процесу колоризації.

"Сканування 4K, надане NFSA, було зовсім приголомшливим для 35-міліметрового негатива 1933 року, хоча його було дуже складно розфарбувати, тому що, крім тварини, у кадрі було мало елементів. І через роздільну здатність та якість було багато деталей — хутро було густим, а деякі шкури тварин, які добре зберігалися в темряві і не втратили свого кольору, доводилося шукати в природознавчих музеях і уважно вивчати структуру і вид вовни, щоб точно передати відтінки і довжину".

При розфарбовуванні команда Франсуа-Штайнінгера використовувала цілий комплекс інструментів: цифрову реставрацію, ротоскопіювання і 2D-анімацію, освітлення, алгоритми AI для руху і шуму, композитинг і цифрову оцінку.

[ + – ] Тасманійський тигр Бенджамін помер у ніч з 6 на 7 вересня 1936 року Фото: Соцсети

У свою чергу куратор агентства Вік Грін підкреслив, що це кропіткий процес, у якому "залучено багато суб'єктивності та особистої творчості, щоб мати можливість інтерпретувати безліч різних аспектів історії".

Тилацини — великі хижі сумчасті, які тепер вважаються вимерлими. Вони були єдиними представниками сімейства тварин Thylacinidae, котрі дожили до наших днів і більше відомі як тасманійський тигр або тасманійський вовк. Незважаючи на те, що останній тасманійський тигр помер 85 років тому, учені не втрачають надії, що ці тварини могли вижити в диких лісах Тасманії, проте наукового підтвердження цьому немає досі.

Бенджамін, зображений на відео, помер у ніч з 6 на 7 вересня. Це сталося всього через два місяці після того, як тасманійські тигри були взяті під охорону закону. Тилацини жили на території Тасманії мінімум 2 млн років, поки туди не прийшли європейські колоністи і не оголосили полювання на цих тварин, які нібито задирали домашню худобу.

[ + – ] Тасманійський фермер Вілф Батті разом з останнім диким тилацином, якого він застрелив у травні 1930 року Фото: Вiкiпедiя

Не менш згубними факторами для виду стали собаки, завезені європейцями, скорочення середовища проживання і знищення диких тварин, на яких полювали тилацини. Усе це призвело до того, що від п'яти тисяч особин не залишилося жодної.