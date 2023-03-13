"По стійці струнко": чому всі королівські гвардійці непритомніють однаково (відео)

Протягом багатьох століть гвардійці охороняли британських монархів, від початку тих давніх часів, коли вони боролися пліч-о-пліч. Сьогодні ці охоронці захищають королівські резиденції та є одним із символів Сполученого Королівства.

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Всі члени Королівської гвардії Великобританії непритомніють, впавши обличчям вниз, але виявилося, що це не звичайний збіг. Про це пише Lad Bible.

Охоронцям монаршої сім'ї насправді пояснюють, як правильно непритомніти. Це робиться заздалегідь, тому що непритомність для королівських гвардійців — досить часте явище, а влітку вони наражаються на особливий ризик.

"Щойно вони відчують, що ось-ось знепритомніють, їм потрібно встати на одне коліно і притиснутись обличчям до підлоги. Причина, через яку вони це роблять, полягає в тому, як це виглядає, і у цього є спеціальна назва, яка називається непритомністю по стійці смирно", — розповів TikToker Шериф Ель Сахлі у своєму новому відео.

Є випадки, коли охоронці падають на спину, це вважається нечесним вчинком Фото: facepunch.com

Припущення TikToker'а підтверджує майор Дай Беван, який очолював 101 почесну варту Вельської гвардії на весіллі принца Вільяма і тепер уже принцеси Вельської у 2011 році.

"Ви повинні втратити свідомість по стійці струнко. Радше за все, це загрожує вам зламаним носом і цілим рядом зубів, що випали", — розповів він.

Є випадки, коли охоронці падають на спину, це вважається безчесним вчинком, і тому його слід уникати за всяку ціну. Гвардійцям також рекомендується випивати до п'яти літрів води, щоб уникнути зневоднення, попри те, що вони не можуть залишити свої позиції.

Сержант-майор Мотт, колишній член гвардії королеви на весіллі принцеси Діани з теперішнім королем, розповів про свій особливий ритуал, щоб не зомліти. Він включав п'ятимільну пробіжку на початку дня, щільний сніданок, похитування пальцями ніг і напруга литок.

Королівська гвардія — це охорона монаршої сім'ї, яка підпорядкована Міністерству оборони. До її складу входять п'ять піхотних полків та два кінні. Піші гвардійці носять червоні мундири та чорні шапки.

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