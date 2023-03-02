Можливо небезпечний: двоє чоловіків "претендують" на новий острів біля берегів Британії

Кріс Фокс та Нік Райл зробили незвичайне відкриття. Вони знайшли новий острівець біля південного узбережжя Англії. Нова обмілина утворилася в результаті зміни припливної течії, викликаної проведенням робіт у межах проєкту боротьби з океанською ерозією.

Related video

У протоці Те-Солент, біля берегів Великобританії, утворилася нова ділянка суші площею в пів-акра (4046 м²), на яку "претендують" два яхтсмени, які першими потрапили на нього. Про це повідомляє Daily Star.

Відправившись о 6-й ранку з Королівського яхт-клубу Лімінгтона, Кріс Фокс і Нік Райл причалили до галькової мілини розміром 330 на 65 футів біля південного узбережжя Англії.

Вони назвали цей невеликий шматочок суші Лентун (початкова назва міста Лімінгтон багато століть тому) і встановили на ньому прапор свого яхт-клубу.

Вважається, що острів утворився внаслідок робіт із захисту замку Херст від океанської ерозії. Близько 7500 тонн галечника було додано на берегову косу після того, як одна зі стін старовинного форту впала в 2021 році.

Нова обмілина утворилася в результаті зміни припливної течії, викликаної проведенням робіт. Галечник переміщався і зрештою виник невеликий острівець.

"Ми спостерігали за островом протягом деякого часу. Він утворювався як дивна грудка в морі і продовжував рости. Ніку спала на думку ідея вирушити туди і подивитися, наскільки великим він став", — розповів Кріс Фокс.

[ + – ] Чоловіки встановили на острові прапор свого яхт-клубу Фото: BNPS

Чоловік зазначив, що вони були дуже обережні, пливли на маленькому рибальському човні, одягли рятувальні жилети і вжили всіх запобіжних заходів.

"Нас здивувало наскільки великою виявилася ця ділянка землі в результаті: близько 100 метрів завдовжки і 20 метрів завширшки. Ми взяли прапор, щоб трохи пожартувати, але якщо серйозно, я думаю, що це небезпечно для всіх приїжджих моряків, які не дуже добре знають цю місцевість", — заявив Кріс Фокс.

Раніше Фокус писав, що кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі. Елвіс Франсуа, житель острова Синт-Мартен був віднесений до Карибського моря під час ремонту свого вітрил. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж та зібрала понад 4 тисячі лайків.

Також повідомлялося, що біля берегів Луїзіани човен потрапив в оточення сотень голодних акул. За словами очевидців події, було відчуття, що поверхня води буквально "закипає".