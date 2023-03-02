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Світ

Можливо небезпечний: двоє чоловіків "претендують" на новий острів біля берегів Британії

Острів, протока, Англія, Британія, прапор, Те-Солент
Фото: Колаж: Фокус | Обмілина може стати небезпечною для всіх приїжджих моряків, які не дуже добре знають цю місцевість

Кріс Фокс та Нік Райл зробили незвичайне відкриття. Вони знайшли новий острівець біля південного узбережжя Англії. Нова обмілина утворилася в результаті зміни припливної течії, викликаної проведенням робіт у межах проєкту боротьби з океанською ерозією.

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У протоці Те-Солент, біля берегів Великобританії, утворилася нова ділянка суші площею в пів-акра (4046 м²), на яку "претендують" два яхтсмени, які першими потрапили на нього. Про це повідомляє Daily Star.

Відправившись о 6-й ранку з Королівського яхт-клубу Лімінгтона, Кріс Фокс і Нік Райл причалили до галькової мілини розміром 330 на 65 футів біля південного узбережжя Англії.

Вони назвали цей невеликий шматочок суші Лентун (початкова назва міста Лімінгтон багато століть тому) і встановили на ньому прапор свого яхт-клубу.

Вважається, що острів утворився внаслідок робіт із захисту замку Херст від океанської ерозії. Близько 7500 тонн галечника було додано на берегову косу після того, як одна зі стін старовинного форту впала в 2021 році.

Нова обмілина утворилася в результаті зміни припливної течії, викликаної проведенням робіт. Галечник переміщався і зрештою виник невеликий острівець.

"Ми спостерігали за островом протягом деякого часу. Він утворювався як дивна грудка в морі і продовжував рости. Ніку спала на думку ідея вирушити туди і подивитися, наскільки великим він став", — розповів Кріс Фокс.

Острів, протока, Англія, Британія, прапор, Те-Солент, моряки Fullscreen
Чоловіки встановили на острові прапор свого яхт-клубу
Фото: BNPS

Чоловік зазначив, що вони були дуже обережні, пливли на маленькому рибальському човні, одягли рятувальні жилети і вжили всіх запобіжних заходів.

"Нас здивувало наскільки великою виявилася ця ділянка землі в результаті: близько 100 метрів завдовжки і 20 метрів завширшки. Ми взяли прапор, щоб трохи пожартувати, але якщо серйозно, я думаю, що це небезпечно для всіх приїжджих моряків, які не дуже добре знають цю місцевість", — заявив Кріс Фокс.

Раніше Фокус писав, що кетчуп врятував життя моряку, який місяць пробув у відкритому морі. Елвіс Франсуа, житель острова Синт-Мартен був віднесений до Карибського моря під час ремонту свого вітрил. Його врятували завдяки рятувальній кампанії під назвою #FindtheKetchupBoatGuy, яка охопила майже 5 мільйонів користувачів соцмереж та зібрала понад 4 тисячі лайків.

Також повідомлялося, що біля берегів Луїзіани човен потрапив в оточення сотень голодних акул. За словами очевидців події, було відчуття, що поверхня води буквально "закипає".