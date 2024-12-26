У Венеры нет спутников, у Земли один, а у Сатурна их больше 100: в чем причина (фото)

Если бы существовал чемпионат Солнечной системы по количеству спутников, то его бы точно выиграл Сатурн.

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Земля имеет только один естественный спутник, у Сатурна и Юпитера их десятки, а у Меркурия и Венеры – ни одного. Почему одни планеты в Солнечной системе имеют естественные спутники, а у других их нет? Об этом пишет Live Science.

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Астрономы называют естественным, то есть не созданным человеком, спутником планеты объект, который меньше по размеру и вращается вокруг нее, удерживаемый гравитацией планеты. На сегодняшний день астрономы считают, что спутники у планет в Солнечной системе возникли либо потому, что были захвачены гравитацией планеты, либо же потому, что были созданы вместе с ней на заре истории Солнечной системы.

Чем больше масса объекта, тем больше его гравитация или гравитационное притяжение. Самую сильную гравитацию в Солнечной системе имеет Солнце, а потому вокруг него вращаются планеты, ведь наша звезда притягивает их к себе с помощью гравитационного притяжения.

Самую сильную гравитацию в Солнечной системе имеет Солнце Фото: NASA

Для того, чтобы у планеты был спутник, он должен находится на таком расстоянии от нее, чтобы гравитация планеты преодолела силу гравитации Солнца. Самое маленькое расстояние, на котором гравитация планеты может удерживать рядом естественный спутник называется радиусом сферы Хилла.

Из-за того, что Венеры и Меркурия радиус сферы Хилла очень маленький, они не могут удерживать вокруг себя спутники, ведь их гравитация недостаточно сильная, чтобы преодолеть гравитацию Солнца. Даже если в далеком прошлом у Меркурия и Венеры были спутники, то они улетели от этих планет под влиянием Солнца или других объектов.

Меркурий Фото: NASA

Итак, двумя планетами, которые не имеют спутников являются Венера и Меркурий. Марс имеет два спутника, но до сих пор ученые спорят о том, как они появились. Одни считают, что они появились при образовании Красной планеты, другие говорят, что это обломки Марса, возникшие в результате столкновения с крупным астероидом, третьи считают, что данные спутники были захвачены гравитацией Марса, когда пролетали мимо планеты.

Марс имеет два спутника, но до сих пор ученые спорят о том, как они появились Фото: Live Science

Такие огромные планеты Соленной системы, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептуна имеют большие радиусы сферы Хилла и намного большую гравитацию, чем у более близких к Солнцу четырех планет. Таким образом они могут удерживать вокруг себя большое количество спутников. По состоянию на 2024 год больше всего спутников имеет Сатурн — 146, на втором месте находится Юпитер с 95 спутниками, далее идет Уран, он имеет 28 спутников, а у Нептуна их 16.

По состоянию на 2024 год больше всего спутников имеет Сатурн – 146 Фото: NASA

Как показывают исследования, лишь некоторые спутники, например, Юпитера и Сатурна, были созданы вместе с их планетами на заре истории Солнечной системы. Считается, что большую часть своих спутников газовые гиганты притянули к себе с помощью сильной гравитации.

В то же время, что касается Луны, то главная теория гласит, что спутник Земли появился у нашей планеты не так, как у остальных планет в Соленой системе. Считается, что в результате удара гигантского каменистого объекта с ранней Землей от планеты откололся большой кусок, который со временем превратился в Луну.

Что касается Луны, то главная теория гласит, что спутник Земли появился у нашей планеты не так, как у остальных планет в Соленой системе Фото: space.com

Но почему одни планеты имеют спутники, а другие нет? Над этим вопросом все еще ломают голову ученые. Хотя считается, что свою роль в этом сыграли размер планеты, сила ее гравитации, размер радиуса сферы Хилла и особенности формирования Солнечной системы.

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