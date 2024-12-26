Рекордные взрывы: топ-10 самых мощных вспышек на Солнце в 2024 году (видео)

В этом году на Солнце произошло более 50 вспышек класса Х, среди них есть самая мощная в текущем солнечном цикле.

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В ноябре Солнце официально вошло в фазу солнечного максимума, то есть пика активности во время 11-летнего солнечного цикла. Это значит, что в течение следующего года стоит ожидать большое количество очень мощных вспышек на Солнце. В 2024 году на Солнце произошло более 50 вспышек класса Х, то есть самых мощных выбросов энергии и излучения из всех возможных. Но среди них выделяются 10 самых впечатляющих, пишет Space.

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Уровень мощности вспышек на Солнце классифицируют по уровню рентгеновского излучения, которое они производят. Существует пять классов вспышек (А, B, C, M, и Х). Вспышки в каждом классе в 10 раз мощнее, чем в предыдущем. При этом вместе со вспышками могут происходить корональные выбросы массы, или выбросы гигантских потоков плазмы, которые могут вызывать геомагнитные бури на Земле.

Далее представлены 10 самых мощных вспышек на Солнце класса Х, которые произошли в период между 1 января и 10 декабря 2024 года.

Вспышка на Солнце класса Х3.4

Эта вспышка произошла 9 февраля 2024 года на юго-западном крае Солнца, и она сопровождалась мощными выбросами плазмы в космос.

Вспышка на Солнце класса Х3.4

Вспышка на Солнце класса Х3.5

Это первая из нескольких солнечных вспышек в этом списке, которые возникли в группе солнечных пятен AR 13664. Всего за несколько дней эти солнечные пятна создали 12 вспышек класса Х. Данная вспышка произошла 15 мая.

Вспышка на Солнце класса Х3.5 Фото: NASA

Вспышка на Солнце класса X3.4

Эта вспышка также произошла также в группе солнечных пятен AR 13664, но 10 мая. Вместе со вспышкой возник мощный корональный выброс массы, который оказал максимальное воздействие на Землю. Данная вспышка, как и несколько взрывов перед ней, стали причиной появления 11-12 мая на Земле геомагнитной бури уровня G5, самой мощной бури с 2003 года.

Вспышка на Солнце класса X4.5

6 мая эта вспышка возникла в группе солнечных пятен AR 13664, которая произвела сразу несколько вспышек класса Х, но эта была самой мощной. Во время вспышки корональные выбросы массы не оказали существенного влияния на Землю.

Вспышка на Солнце класса X4.5 Фото: NASA

Вспышка на Солнце класса X4.54

Эта солнечная вспышка возникла 14 сентября и произвела сильный корональный выброс массы.

Эта солнечная вспышка возникла 14 сентября и произвела сильный корональный выброс массы

Вспышка на Солнце класса X5.9

Как и вспышка 6 мая, этот взрыв произошел в группе солнечных пятен AR 13664, но 11 мая. Эта вспышка также создала мощный корональный выброс массы, который способствовал продолжению сильнейшей геомагнитной бури уровня G5 на Земле.

Вспышка на Солнце класса X6.3

Эта вспышка произошла 22 февраля, но она не создала никаких направленных на Землю корональных выбросов массы.

Вспышка на Солнце класса X7.10

Вспышка на Солнце класса X7.10 Фото: NASA

Эта вспышка произошла 1 октября и является одним из двух взрывных событий в этом списке, которые произошли группе солнечных пятен в AR 13842. Хотя именно эта вспышка не создала направленные на Землю корональные выбросы массы, другие более слабые вспышки класса Х из этого же региона были ответственны за появление 10 октября геомагнитной бури уровня G4. Это говорит о том, что не всегда мощность вспышки эквивалентна мощности геомагнитной бури.

Вспышка на Солнце класса X8.8

Эта вспышка произошла в группе солнечных пятен AR 13664 14 мая, но сильного выброса плазмы не было.

Вспышка на Солнце X9

Самой мощной вспышкой на Солнце в 2024 году, а также в текущем 25-м солнечном цикле стал взрыв, произошедший 3 октября. Это была самая мощная вспышка на Солнце с 2017 года, третья по мощности с 2011 года и пятая по мощности с 2005 года.

Самой мощной вспышкой на Солнце в 2024 году, а также в текущем 25-м солнечном цикле стал взрыв, произошедший 3 октября

Возможно, во время пика активности на Солнце произойдет еще более мощная вспышка в текущем солнечном цикле.

Как уже писал Фокус, в глубоком космосе обнаружен резервуар из воды. Там в 140 трлн раз больше воды, чем на Земле. Этот водный резервуар находится вокруг сверхмассивной черной дыры, масса которой в 20 млрд раз больше, чем у Солнца.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли два источника воды на Луне и один из них связан с Землей.