Рекордні вибухи: топ 10 найпотужніших спалахів на Сонці у 2024 році (відео)

Цього року на Сонці сталося понад 50 спалахів класу Х, серед них є найпотужніший у поточному сонячному циклі.

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У листопаді Сонце офіційно увійшло у фазу сонячного максимуму, тобто піку активності під час 11-річного сонячного циклу. Це означає, що протягом наступного року варто очікувати на велику кількість дуже потужних спалахів на Сонці. У 2024 році на Сонці сталося понад 50 спалахів класу Х, тобто найпотужніших викидів енергії та випромінювання з усіх можливих. Але серед них виділяються 10 найбільш вражаючих, пише Space.

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Рівень потужності спалахів на Сонці класифікують за рівнем рентгенівського випромінювання, яке вони виробляють. Існує п'ять класів спалахів (А, B, C, M, і Х). Спалахи в кожному класі в 10 разів потужніші, ніж у попередньому. При цьому разом зі спалахами можуть відбуватися корональні викиди маси, або викиди гігантських потоків плазми, які можуть викликати геомагнітні бурі на Землі.

Далі представлено 10 найпотужніших спалахів на Сонці класу Х, які сталися в період між 1 січня і 10 грудня 2024 року.

Спалах на Сонці класу Х3.4

Цей спалах стався 9 лютого 2024 року на південно-західному краї Сонця, і він супроводжувався потужними викидами плазми в космос.

Спалах на Сонці класу Х3.4

Спалах на Сонці класу Х3.5

Це перший із кількох сонячних спалахів у цьому списку, які виникли в групі сонячних плям AR 13664. Всього за кілька днів ці сонячні плями створили 12 спалахів класу Х. Цей спалах стався 15 травня.

Спалах на Сонці класу Х3.5 Фото: NASA

Спалах на Сонці класу X3.4

Цей спалах також стався також у групі сонячних плям AR 13664, але 10 травня. Разом зі спалахом виник потужний корональний викид маси, який мав максимальний вплив на Землю. Цей спалах, як і кілька вибухів перед ним, стали причиною появи 11-12 травня на Землі геомагнітної бурі рівня G5, найпотужнішої бурі з 2003 року.

Спалах на Сонці класу X4.5

6 травня цей спалах виник у групі сонячних плям AR 13664, яка справила одразу кілька спалахів класу Х, але цей був найпотужнішим. Під час спалаху корональні викиди маси не мали істотного впливу на Землю.

Спалах на Сонці класу X4.5 Фото: NASA

Спалах на Сонці класу X4.54

Цей сонячний спалах виник 14 вересня і спричинив сильний корональний викид маси.

Цей сонячний спалах виник 14 вересня і спричинив сильний корональний викид маси

Спалах на Сонці класу X5.9

Як і спалах 6 травня, цей вибух стався в групі сонячних плям AR 13664, але 11 травня. Цей спалах також створив потужний корональний викид маси, який сприяв продовженню найсильнішої геомагнітної бурі рівня G5 на Землі.

Спалах на Сонці класу X6.3

Цей спалах стався 22 лютого, але він не створив жодних спрямованих на Землю корональних викидів маси.

Спалах на Сонці класу X7.10

Спалах на Сонці класу X7.10 Фото: NASA

Цей спалах стався 1 жовтня і є однією з двох вибухових подій у цьому списку, що сталися у групі сонячних плям в AR 13842. Хоча саме цей спалах не створив спрямовані на Землю корональні викиди маси, інші слабші спалахи класу Х із цього ж регіону були відповідальні за появу 10 жовтня геомагнітної бурі рівня G4. Це говорить про те, що не завжди потужність спалаху еквівалентна потужності геомагнітної бурі.

Спалах на Сонці класу X8.8 класу X8.8

Цей спалах стався в групі сонячних плям AR 13664 14 травня, але сильного викиду плазми не було.

Спалах на Сонці X9

Найпотужнішим спалахом на Сонці у 2024 році, а також у поточному 25-му сонячному циклі став вибух, що стався 3 жовтня. Це був найпотужніший спалах на Сонці з 2017 року, третій за потужністю з 2011 року і п'ятий за потужністю з 2005 року.

Найпотужнішим спалахом на Сонці 2024 року, а також у поточному 25-му сонячному циклі став вибух, що стався 3 жовтня

Можливо, під час піку активності на Сонці відбудеться ще потужніший спалах у поточному сонячному циклі.

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