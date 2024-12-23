Около 2,8 млрд лет назад что-то включило, а потом выключило магнитное поле Луны

Исследователи пока не могут понять, как ослабевающее магнитное поле спутника смогло возродиться на некоторое время перед окончательным исчезновением.

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В прошлом у Луны было такое же магнитное поле, как и у Земли. Но в отличие от нашей планеты, внутреннее ядро Луны со временем затвердело, и магнитное поле исчезло. Но прежде, чем окончательно исчезнуть, на какое-то время оно возродилось, пишет IFLScience.

Такие выводы сделали ученые на основе образцов лунного реголита, доставленного на Землю в рамках миссии Chang'e 6. Данная миссия была первой, которая смогла доставить образцы грунта с обратной стороны Луны.

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Космический аппарат приземлился 1 июня 2024 года внутри кратера Аполлон, диаметр которого составляет 537 километров. Кратер располагается в еще большей впадине – бассейне Южный полюс-Эйткен. Этот регион представляет большой интерес для ученых, которые пытаются разобраться в прошлом Луны.

Миссия Chang'e 6 доставила на Землю пости 2 кг материала, возраст которого составляет примерно 2,8 млрд лет. Анализ этого материала рассказал больше о вулканической активности на Луне, но также дал неожиданные подсказки о магнитном поле.

Предыдущие исследования говорили о том, что магнитное поле Луны постепенно ослабевало, особенно резкое падение произошло 3,1 млрд лет. Поэтому исследователи полагали, что 3 млрд лет назад магнитное поле спутника Земли было совсем слабым, пока не исчезло совсем.

Но образец из Chang'e 6 показал, что около 2,8 млрд лет назад магнитное поле Луны усилилось до 5-21 микротеслы. К примеру, это составляет от 10-40% магнитного поля Земли на сегодняшний день, и намного сильнее показателей Луны 3,1 млрд лет назад.

Ученые говорят, что каким-то образом ослабление магнитного поля Луны обратилось вспять. Команда предположила, что между 3,5 и 2,8 млрд лет назад на спутнике происходили некоторые изменения, в результате которых магнитное поле то увеличивалось, то уменьшалось.

Такие изменения могли быть вызваны магматическим океаном, который некоторое время плескался внутри Луны. Другая же теория гласит, что это происходило в результате взаимодействия между различными вращательными силами Луны. Возможно, оба этих фактора сыграли свою роль, включая кристаллизацию ядра Луны.

Напомним, Луна появилась намного раньше, чем считалось. Ученые считают, что Луна появилась как минимум на 150 млн лет раньше, чем предполагается.