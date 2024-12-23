Близько 2,8 млрд років тому щось увімкнуло, а потім вимкнуло магнітне поле Місяця

Дослідники поки не можуть зрозуміти, як магнітне поле супутника, що слабшало, змогло відродитися на деякий час перед остаточним зникненням.

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У минулому Місяць мав таке саме магнітне поле, як і Земля. Але на відміну від нашої планети, внутрішнє ядро Місяця з часом затверділо, і магнітне поле зникло. Але перш, ніж остаточно зникнути, на якийсь час воно відродилося, пише IFLScience.

Такі висновки зробили вчені на основі зразків місячного реголіту, доставленого на Землю в рамках місії Chang'e 6. Ця місія була першою, яка змогла доставити зразки ґрунту зі зворотного боку Місяця.

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Космічний апарат приземлився 1 червня 2024 року всередині кратера Аполлон, діаметр якого становить 537 кілометрів. Кратер розташовується у ще більшій западині — басейні Південний полюс-Ейткен. Цей регіон становить великий інтерес для вчених, які намагаються розібратися в минулому Місяця.

Місія Chang'e 6 доставила на Землю майже 2 кг матеріалу, вік якого становить приблизно 2,8 млрд років. Аналіз цього матеріалу розповів більше про вулканічну активність на Місяці, але також дав несподівані підказки про магнітне поле.

Попередні дослідження говорили про те, що магнітне поле Місяця поступово слабшало, особливо різке падіння відбулося 3,1 млрд років. Тому дослідники вважали, що 3 млрд років тому магнітне поле супутника Землі було зовсім слабким, поки не зникло зовсім.

Але зразок з Chang'e 6 показав, що близько 2,8 млрд років тому магнітне поле Місяця посилилося до 5-21 мікротесли. Наприклад, це становить від 10-40% магнітного поля Землі на сьогоднішній день, і набагато сильніше показників Місяця 3,1 млрд років тому.

Учені кажуть, що якимось чином ослаблення магнітного поля Місяця обернулося назад. Команда припустила, що між 3,5 і 2,8 млрд років тому на супутнику відбувалися певні зміни, внаслідок яких магнітне поле то збільшувалося, то зменшувалося.

Такі зміни могли бути спричинені магматичним океаном, який певний час хлюпався всередині Місяця. Інша ж теорія свідчить, що це відбувалося внаслідок взаємодії між різними обертальними силами Місяця. Можливо, обидва ці чинники зіграли свою роль, включно з кристалізацією ядра Місяця.

Нагадаємо, Місяць з'явився набагато раніше, ніж вважалося. Учені вважають, що Місяць з'явився щонайменше на 150 млн років раніше, ніж передбачається.