Місяць з'явився набагато раніше, ніж вважалося: просто супутник Землі зробив "підтяжку обличчя"

Учені вважають, що Місяць з'явився щонайменше на 150 млн років раніше, ніж передбачається.

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Астрономи вважають, що Місяць міг отримати вулканічну "підтяжку обличчя", і таким чином виник щонайменше на 150 млн років раніше, ніж показували минулі дослідження. Такого висновку дійшли вчені на підставі моделювання. Нове дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Space.

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Є кілька причин підозрювати, що Місяць був створений раніше, а отже, його вік більший, ніж припускається. Наприклад, передбачається, що Місяць міг з'явитися приблизно 4,5 млрд років тому, хоча інші дослідження показують, що він з'явився 4,35 млрд років тому. Моделювання утворення планет у Сонячній системі показують, що величезне зіткнення, внаслідок якого було створено Місяць, навряд чи могло статися через 250 млн років після утворення Сонячної системи, якій 4,6 млрд років. Моделі орбітальної динаміки показують, що такі великі об'єкти, які могли врізатися в Землю, вже зникли приблизно 4,4 млрд років тому.

Автори нового дослідження пропонують своє пояснення невідповідності між визначеннями віку Місяця. Вони вважають, що поверхня Місяця "переплавилася" приблизно 4,35 млрд років тому і таким чином цей процес приховав справжній вік супутника Землі.

Нагадуємо, що провідна теорія утворення Місяця передбачає, що мільярди років тому в Землю врізався великий об'єкт розміром із Марс, що призвело до викиду величезної кількості уламків у космос. З них утворився Місяць. Але коли саме сталася ця подія залишається предметом суперечок.

Для оцінки віку Місяця раніше вчені використовували місячні камені, доставлені на Землю різними місіями. Ці гірські породи, ймовірно, утворилися з океану з магми, який покривав Місяць на самому початку його історії. Аналіз каменів показав, що Місяць існує 4,35 млрд років.

Провідна теорія утворення Місяця передбачає, що мільярди років тому в Землю врізався великий об'єкт розміром із Марс, що призвело до викиду величезної кількості уламків у космос. З них утворився Місяць Фото: NASA

Автори дослідження на підставі моделювання дійшли висновку, що поверхня Місяця "переплавилася" через гравітаційний вплив Землі на Місяць. Після свого утворення Місяць перебував ближче до нашої планети, ніж зараз, і Земля чинила більший гравітаційний вплив на Місяць. Вчені вважають, що це могло призвести до сильного нагрівання супутника Землі і зміни його поверхні внаслідок вулканічних процесів.

Це може пояснити, чому на Місяці дуже мало ударних кратерів, які утворилися на початку його історії. Вони просто зникли.

Моделювання вчених припускає, що Місяць був створений приблизно через 80-100 млн років після народження Сонячної системи. Цю теорію можуть підтвердити подальші дослідження нових зразків, доставлених з Місяця, наприклад, китайською місією "Чан'є-6" раніше цього року.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найбільшу чорну діру в ранньому Всесвіті. Досі залишається загадкою, яким чином лише через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху з'явилися гігантські чорні діри.

Також Фокус писав про те, що астрономи помітили падіння на поверхню Місяця невідомого об'єкта.

Ще Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили подвійну зірку, яка обертається навколо центральної чорної діри Чумацького Шляху.