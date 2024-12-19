Луна появилась намного раньше, чем считалось: просто спутник Земли сделал "подтяжку лица"

Ученые считают, что Луна появилась как минимум на 150 млн лет раньше, чем предполагается.

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Астрономы считают, что Луна могла получить вулканическую "подтяжку лица", и таким образом возникла как минимум на 150 млн лет раньше, чем показывали прошлые исследования. К такому выводу пришли ученые на основании моделирования. Новое исследование опубликовано в журнале Nature, пишет Space.

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Есть несколько причин подозревать, что Луна была создана раньше, а значит ее возраст больше, чем предполагается. Например, предполагается, что Луна могла появиться примерно 4,5 млрд лет назад, хотя другие исследования показывают, что она появилась 4,35 млрд лет назад. Моделирования образования планет в Солнечной системе показывают, что огромное столкновение, в результате которого была создана Луна, вряд ли могло произойти через 250 млн лет после образования Солнечной системы, которой 4,6 млрд лет. Модели орбитальной динамики показывают, что такие крупные объекты, которые могли врезаться в Землю уже исчезли примерно 4,4 млрд лет назад.

Авторы нового исследования предлагают свое объяснение несоответствия между определениями возраста Луны. Они считают, что поверхность Луны "переплавилась" примерно 4,35 млрд лет назад и таким образов этот процесс скрыл истинный возраст спутника Земли.

Напоминаем, что ведущая теория образования Луны предполагает, что миллиарды лет назад в Землю врезался крупный объект размером с Марс, что привело к выбросу огромного количества обломков в космос. Из них образовалась Луна. Но когда именно произошло это событие остается предметом споров.

Для оценки возраста Луны ранее ученые использовали лунные камни, доставленные на Землю разными миссиями. Эти горные породы, вероятно образовались из океана из магмы, который покрывал Луну в самом начале ее истории. Анализ камней показал, что Луна существует 4,35 млрд лет.

Ведущая теория образования Луны предполагает, что миллиарды лет назад в Землю врезался крупный объект размером с Марс, что привело к выбросу огромного количества обломков в космос. Из них образовалась Луна Фото: NASA

Авторы исследования на основании моделирования пришли к выводу, что поверхность Луны "переплавилась" из-за гравитационного влияния Земли на Луну. После своего образования Луна находилась ближе к нашей планете, чем сейчас, и Земля оказывала большее гравитационное влияние на Луну. Ученые считают, что могло привести сильному нагреву спутника Земли и изменению его поверхности в результате вулканических процессов.

Это может объяснить, почему на Луне очень мало ударных кратеров, которые образовались в начале ее истории. Они просто исчезли.

Моделирование ученых предполагает, что Луна была создана примерно через 80-100 млн лет после рожд6ения Солнечной системы. Эту теорию могут подтвердить дальнейшие исследования новых образцов, доставленных с Луны, например, китайской миссией "Чанъэ-6" ранее в этом году.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую большую черную дыру в ранней Вселенной. До сих пор остается загадкой, каким образом всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва появились гигантские черные дыры.

Также Фокус писал о том, что астрономы заметили падение на поверхность Луны неизвестного объекта.

Еще Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили двойную звезду, которая вращается вокруг центральной черной дыры Млечного Пути.