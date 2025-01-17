Не схожі на світи в Сонячній системі: астрономи виявили абсолютно новий тип планет

Дослідження показало, що одним із найпоширеніших типів планет є супер-Венера.

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Вчені використовували дані спостережень космічного телескопа Вебб, а також моделювання, щоб підтвердити факт існування абсолютно нового типу планет, названого супер-Венера. Ці планети не схожі на жоден світ у нашій Сонячній системі. Результати дослідження, опублікованого в The Astrophysical Journal Letters, додають ще одну частину до головоломки, що описує, як формуються планети, пише Phys.

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Астрономи вже виявили понад 5000 планет за межами Сонячної системи. Багато з них не схожі на жодну з восьми планет, які обертаються навколо Сонця і це ускладнює розуміння їхньої істинної природи. Один із найпоширеніших типів планет має розмір між Землею і Нептуном.

Досі вчені сперечаються про те, чи є ці планети кам'янистими, схожими на Землю, з товстою атмосферою, наповненою воднем, чи вони є крижаними світами і більше схожі на Нептун, з атмосферою, що заповнена водяною парою.

Вивчення таких планет у минулому було ускладнене наявністю товстих хмар, які найімовірніше характерні для таких планет, але це ускладнює дослідження їхньої атмосфери.

Астрономи використовували космічний телескоп Вебб для вивчення яскравого прикладу таких загадкових планет. Планета під назвою GJ 1214 b розташована на відстані 48 світлових років від нас і її розмір більший, ніж у Землі, але менший, ніж у Нептуна.

Дослідження показало, що це не супер-Земля з водневою атмосферою і не суб-Нептун з водяною атмосферою. Натомість учені виявили велику концентрацію вуглекислого газу, і її можна порівняти з кількістю цього газу в щільній атмосфері Венери. Але набір даних був занадто маленьким, щоб робити якісь висновки.

Тому вчені створили різні моделі таких світів, куди включили раніше відомі дані, а також нову інформацію. Моделі, які найкраще відповідають новим даним показали, що справді в космосі існують світи з багатою на вуглекислий газ атмосферою. Цей новий тип планет вчені назвали супер-Венера.

Водночас автори дослідження кажуть, що потрібні подальші дослідження для підтвердження нового відкриття, а також для отримання більшої кількості даних про ці поширені, але загадкові планети.

Як уже писав Фокус, нова теорія стверджує, що на Венері можуть існувати мікроорганізми, які живуть високо в хмарах над поверхнею планети. При цьому вчені вважають, що ці мікроорганізми мають земне походження і для цього є пояснення.

Також Фокус писав про те, що фізики з'ясували, що дивна елементарна частинка пояснює найбільші загадки Всесвіту. Вчені вважають, що дисбаланс між матерією і антиматерією може пояснити незвичайна частинка майорон, яка є своєю власною протилежністю.