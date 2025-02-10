Никола Тесла оказался прав: физики смогли передать электричество по воздуху (видео)

Ультразвуковые волны помогают направлять электричество в нужном направлении, как показало исследование.

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Электричество хаотично и обычно его нужно ограничивать проводами, чтобы его использовать. Теперь же физики впервые обнаружили, что можно направлять электрический искровой разряд через разреженный воздух и даже вокруг препятствий с помощью ультразвуковых волн. То есть с помощью ультразвука можно передавать электричество по воздуху. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет New Atlas.

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На открытом воздухе электричество имеет тенденцию разветвляться в, казалось бы, случайных направлениях. Эти пути направляются тонкими различиями заряде и плотности воздуха, а также притяжением к металлическим предметам. Учет всех этих факторов затрудняет точный контроль электричества.

Теперь же физики впервые обнаружили новый способ направлять искровые разряды по воздуху. Искровыми разрядами является форма электрического разряда, которая в природе встречается в виде молний.

Новый способ позволяет направлять искровой разряд настолько точно, что он может огибать препятствия и попадать в определенные точки на материале, даже если он не является проводящим.

Для управления искровым разрядом в воздухе ученые использовали ультразвуковые волны. Звуковые волны с такими частотами создают давление воздуха, которое может быть достаточно сильным, чтобы поднять легкие объекты. В этом случае они не толкают непосредственно само электричество, а формируют его путь.

Когда возникает искровой разряд, он нагревает воздух вокруг себя. Этот более теплый воздух расширяется, что снижает его плотность. Поскольку электричество предпочитает проходить через воздух с меньшей плотностью, искровой разряд движется в этом направлении. Ультразвуковые волны перемещают более горячий воздух с меньшей плотностью, который, в свою очередь, направляет электричество с удивительной точностью, говорят физики.

Для демонстрации нового способа передачи электричества физики использовали два кольца ультразвуковых излучателей, окружающих точку, где создается искровой разряд. По словам ученых, после запуска ультразвука, плазменный искровой разряд трансформируется из разветвленной формы в одну линию. Затем эту линию можно направлять в разных направлениях.

Физики смогли направить электрическую плазму так, чтобы она била по определенным электродам и обходила другие, что может обеспечить контролируемое переключение в беспроводных цепях. Это также может позволить ей бить по материалам, которые обычно не проводят электричество, говорят ученые.

Ученые обнаружили, что электрическая плазма образует искровой разряд в воздухе, который передает электрический ток. Этот ток может питать высоковольтную электронику, убивать бактерии или использоваться для плазменной обработки.

Как уже писал Фокус, ученые предложили экзотические технологии для изучения Венеры. Несмотря на то, что Венера является адским миром с температурой 480 градусов Цельсия, ученые хотят раскрыть все ее тайны и для этого нужны новые технологии.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили необычное квантовое состояние в графене, которое поможет создавать более эффективные электронные устройства.