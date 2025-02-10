Вода затопила Всесвіт майже на самому початку його історії: виявлено несподіване джерело

Дослідження припускає, що вже через 100 млн років після Великого вибуху у Всесвіті були умови для створення життя.

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Учені дійшли висновку, що у Всесвіті з'явилася величезна кількість води всього через 100-200 млн років після Великого вибуху. Ця вода утворилася завдяки вибуховій смерті найперших зірок. Така велика кількість води, як вважають учені, створила необхідні умови для появи життя в найперших галактиках уже на самому початку історії Всесвіту. Але ця теорія кидає виклик розумінню еволюції космосу і її дуже складно довести, адже найперші зірки ще ніхто ніколи не бачив безпосередньо. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Вода є ключовим компонентів для появи життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. При цьому ця хімічна сполука, що складається з двох атомів водню й атома кисню, є однією з найпоширеніших у Всесвіті. Воду виявлено в декількох місцях у Сонячній системі, включно з підземними резервуарами на Марсі, а також підземними океанами деяких супутників Юпітера і Сатурна. За межами Сонячної системи вода була виявлена в атмосферах деяких планет, а також у міжзоряних газових хмарах у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Зараз вважається, що вода у великих обсягах накопичувалася у Всесвіті поступово протягом мільярдів років. Це відбувалося за рахунок з'єднання водню, найпоширенішого хімічного елемента в космосі, і кисню, який створювали зірки у своїх надрах, а потім викидали під час вибуху наднової.

Автори нового дослідження, за допомогою моделювання дійшли висновку, що найперші зірки, які вибухали надновими, що мають масу приблизно 200 мас Сонця, створили необхідні умови для появи води, коли вибухнули надновими. Науковці вважають, що вода заповнила Всесвіт у великій кількості вже через 100-200 млн років після Великого вибуху завдяки тому, що вона утворилася в щільних хмарах водню та кисню, які виникли внаслідок вибуху найперших наднових.

Учені дійшли висновку, що у Всесвіті з'явилася величезна кількість води всього через 100-200 млн років після Великого вибуху. Ця вода утворилася завдяки вибуховій смерті найперших зірок Фото: ESO

Відомо, що масивні зірки закінчують життя вибухом наднової, коли в космос відлітають створені в надрах зірки хімічні елементи. Припускається, що найперші зірки у Всесвіті, які існували відносно недовго, також зникли завдяки вибухам наднових.

Вчені дійшли висновку, що концентрація води, створеної в ранньому Всесвіті, була приблизно в 30 разів більшою, ніж концентрація води, яка існує в міжзоряних газових хмарах Чумацького Шляху. Таким чином незабаром після Великого вибуху Всесвіт не тільки затопило величезною кількістю води, а й було створено умови для виникнення життя в найперших галактиках.

Хоча це дуже цікава теорія, її буде дуже складно довести. Річ у тім, що найперші зірки астрономи ще ніколи не бачили безпосередньо. Про те, що вони існували, говорять лише непрямі докази, отримані під час аналізу пізніших зірок у Всесвіті. Ці зірки були створені, як вважається, з хімічних елементів, які поширилися космосом після вибуху найперших наднових. Тому вчені не знають точно, якими саме були найперші зірки у Всесвіті.

Навіть якщо теорія правильна і Всесвіт у дуже ранній період його історії вже мав багато води, то це означає, що зараз астрономи повинні спостерігати набагато більшу кількість води в космосі, ніж є насправді. Вчені вважають, що це можна пояснити тим, що якісь астрофізичні процеси в ранньому Всесвіті змусили молекули води розділитися і таким чином води стало менше.

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