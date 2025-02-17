У Вселенной другие законы: исследование физиков бросает вызов главной модели космоса

Новое исследование предполагает, что Вселенная может расширяться не одинаково во всех направлениях, что ставит под сомнение космологический принцип.

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Основным положением современной космологии является космологический принцип. Он гласит, что, куда бы вы ни отправились во Вселенной, она всегда будет примерно одинаковой. Космологический принцип утверждает, что Вселенная не имеет центра и каких-либо предпочтительных направлений, особенно при наблюдении в достаточно больших масштабах. Другими словами, независимо от местоположения или направления, Вселенная кажется однородной, и это лежит в основе стандартной космологической модели. Тем не менее, ряд загадочных аномалий, обнаруженных за последние несколько лет указывают на то, что космос может быть сложнее, чем предполагается. Астрофизики считают, что проверить правильность космологического принципа можно с помощью слабого гравитационного линзирования. Если принцип не подтвердится, то это повлечет за собой изменение представления об архитектуре Вселенной и физики, которая ей управляет. Исследование опубликовано в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, пишет Earth.

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Стандартная космологическая модель, которая описывает расширение, структуру и эволюцию Вселенной, основывается на двух предположениях:

Вселенная является однородной, то есть одинаковой во всех местах, если рассматривать ее в очень больших масштабах;

Вселенная является изотропной, то есть одинаковой во всех направлениях.

Недавние наблюдения за космосом, включая обнаружение разных значений скорости расширения Вселенной и аномалий в реликтовом излучении, ставят под сомнение предположение о том, что Вселенная является изотропной. По словам астрофизиков, это указывает на то, что во Вселенная анизотропна, то есть различается в разных направлениях, но пока что нет явных доказательств этому.

Недавние наблюдения за космосом, включая обнаружение разных значений скорости расширения Вселенной и аномалий в реликтовом излучении, ставят под сомнение предположение о том, что Вселенная является изотропной Фото: NASA

Ученые предложили новый метод для проверки того, действительно ли Вселенная расширяется равномерно. Их метод основан на слабом гравитационном линзировании, при котором массивные объекты искажают свет, идущий от далеких галактик, вызывая небольшие искажения в наблюдаемых формах галактик.

По словам астрофизиков, анализ искажения света при слабом гравитационном линзировании можно разделить на два основных компонента:

искажение E-типа, которое хорошо согласуется с изотропной и однородной Вселенной;

искажение B-типа, которое должно оставаться минимальным в больших масштабах, если Вселенная действительно не имеет предпочтительных направлений.

Ученые считают, что если анизотропное расширение Вселенной действительно существует, то оно приведет к связи между двумя искажениями таким образом, чего не могло бы произойти, если бы Вселенная являлась полностью изотропной.

Астрофизики с помощью компьютерного моделирования выяснили, что признаки анизотропии во Вселенной будут оставлять характерные сигналы в данных космического телескопа Евклид. Он предназначен для измерения космических структур, а также определения природы темной энергии, темной материи.

Если Вселенная расширяется с разной скоростью в разных направлениях, то ученым придется пересмотреть стандартную космологическую модель Фото: space.com

По словам авторов исследования, если будет обнаружено анизотропное расширение Вселенной, то это поставит под сомнение предположение, что у Вселенной нет предпочтительных направлений. Если Вселенная расширяется с разной скоростью в разных направлениях, то ученым придется пересмотреть стандартную космологическую модель.

Даже небольшое отклонение от изотропии приведет к полному изменению понимания эволюции Вселенной и физики, которая управляет ее дальнейшей судьбой.

Как уже писал Фокус, ученые разгадали странную физику квазикристаллов. Новое исследование показывает, что закономерности, которые мы видим в природе, могут быть всего лишь тенями скрытой реальности из более высоких измерений.

Также Фокус писал о том, что Китай представил новый скафандр для астронавтов и вездеход для исследования Луны. Китайские ученые добились значительных успехов в подготовке запланированной высадки астронавтов на поверхность Луны через несколько лет.